Écriture et photographie : l’art se partage à la Villa Panthéon 

Nichée dans le Quartier latin, cette résidence accueille deux artistes pour une période de quatre à six mois, leur offrant un cadre idéal pour se consacrer à leur création. Mais ce n’est pas tout : un tiers de leur temps est dédié à la médiation culturelle, un engagement concret envers les habitants, et plus particulièrement les jeunes.

Depuis octobre et jusqu’à février 2025, la Villa Panthéon prend une dimension pédagogique en accueillant Zadig Hamroune, écrivain, et Marianne Catzaras, photographe. Ensemble, ils animent des ateliers d’écriture et de photographie auprès de plus de 100 élèves du 5e arrondissement.

Ces activités, réalisées en collaboration avec les enseignants, s’intègrent dans les projets pédagogiques des établissements scolaires. Les élèves explorent leur créativité, découvrent des disciplines artistiques et s’expriment à travers des mots et des images.

Ce programme s’inscrit dans une démarche globale initiée par Florence Berthout pour renforcer l’accès à la culture dès le plus jeune âge. Selon elle, la résidence d’artistes, associée aux médiations culturelles, permet de « faciliter l’accès à l’art et de favoriser l’appréhension de l’altérité ». Cette initiative contribue à tisser des liens entre artistes et habitants, tout en éveillant la curiosité et l’imaginaire des jeunes.

La Villa Panthéon incarne l’esprit du Quartier latin : un lieu où se croisent tradition intellectuelle, modernité artistique et ouverture à tous les publics. En accueillant des artistes et en les intégrant dans la vie locale, cette résidence transforme les échanges culturels en une expérience humaine et collective.

Crédits Image : Marianne Catzaras et Zadig Hamroune, artistes de la résidence Villa Panthéon

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com