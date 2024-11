Colleen Hoover, omniprésente : Verity bientôt au cinéma

Colleen Hoover, autrice au succès mondial, franchit une nouvelle étape dans la diffusion de ses œuvres avec l’adaptation au cinéma d’un autre de ses romans phares. Après le succès de Jamais plus (trad. Pauline Vidal, Hugo Poche), écoulé à plus de 938.925 exemplaires en France d'après Edistat, et de Reminders of Him (trad. Pauline Vidal, Hugo Roman), qui a conquis 31.234 lecteurs en 2024, c’est désormais Verity qui s’apprête à illuminer le grand écran.

Publié en 2018 en autoédition avant d’être repris par Grand Central Publishing en 2021, ce thriller psychologique a connu un immense succès, avec plus de 162.273 exemplaires vendus pour son édition française (trad. Pauline Vidal, Hugo Roman), d'après des données Edistat.

Avec trois adaptations cinématographiques en cours ou déjà sorties, Colleen Hoover s’impose comme une véritable mine d’or pour l’industrie du cinéma. Jamais plus, porté par Blake Lively et réalisé par Justin Baldoni, a conquis le public dès sa sortie le 14 août, générant un box-office mondial de 346,4 millions $ pour un budget modeste de 25 millions $.

Ce succès commercial, associé à l’engouement autour de ses romans, incite naturellement les studios à exploiter davantage cet univers, une suite étant déjà envisagée avec À tout jamais, second opus de la série. Reminders of Him, attendu pour février 2026, et désormais Verity, confirment que l’adaptation des œuvres de Hoover représente une recette gagnante, attirant un large public avec des récits intenses et captivants.

Autrice à succès

Verity, thriller psychologique teinté de gothique, a dépassé le million d’exemplaires vendus dans le monde en 2023. Souvent comparé à Rebecca de Daphné du Maurier et à Gone Girl de Gillian Flynn, le roman explore des thématiques sombres mêlant manipulation, obsession et secrets de famille.

Le récit suit Lowen Ashleigh, une écrivaine au bord de la faillite, engagée pour terminer une série de romans à succès dont l’auteure, Verity Crawford, est immobilisée après un accident. Invitée dans la maison luxueuse des Crawford, Lowen découvre un manuscrit inachevé qui semble révéler des vérités troublantes sur la famille. Tandis qu’elle se rapproche de Jeremy, le mari de Verity, et de leur fils Crew, elle doit démêler réalité et fiction dans un environnement où rien n’est ce qu’il paraît.

Anne Hathaway interprétera Verity Crawford, un rôle central dans l’intrigue. L’actrice multiplie les projets, avec plusieurs films à venir, notamment Mother Mary de David Lowery, Flowervale Street prévu en mai 2025, et une reprise du personnage de Mia Thermopolis dans le troisième volet de The Princess Diaries.

Michael Showalter, réalisateur de l’adaptation, est connu pour son travail sur des films récompensés comme The Eyes of Tammy Faye, pour lequel Jessica Chastain a remporté l’Oscar de la meilleure actrice, et The Big Sick, nommé aux Oscars pour son scénario. Il a également signé des comédies telles que Hello, My Name Is Doris et The Lovebirds. Avec ce projet, il s’attaque à une œuvre intense et dérangeante, renforçant un peu plus la notoriété de Colleen Hoover au-delà de l’univers littéraire.

Crédits photo : Hugo Roman

Par Clotilde Martin

