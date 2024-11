Un livre, un sourire : quand voyage rime avec partage

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Paris Aéroport transforme les halls de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly en véritables espaces de solidarité et de fête. Cette opération, menée avec le Secours populaire français et Relay, invite les voyageurs à déposer dans des points de collecte un livre qui les a marqués ou accompagnés durant leur vol. Ces livres seront redistribués ou vendus lors de braderies solidaires pour financer les actions du Secours populaire.

Avec cette initiative, Paris Aéroport propose aux voyageurs de transmettre bien plus qu’un livre : une évasion, une part d’ailleurs. Chaque don contribuera à offrir des moments de rêverie et de découverte à ceux qui en ont besoin. Pour les personnes ne pouvant déposer un livre, une plateforme en ligne permet de partager le titre d’un ouvrage marquant, chaque partage générant un don de 1 € au profit du Secours populaire.

L’opération peut également compter sur le soutien de l’écrivaine Sophie Astrabie, marraine de l’événement. Elle a été révélée en 2018 avec son roman Le Pacte d’Avril (Albin Michel). En 2020, elle coécrit une nouvelle pour le recueil Graines de Héros, réalisé dans le cadre d'une opération de l’Unicef en partenariat avec Le Livre de Poche.

Pour rendre l’attente plus agréable, les terminaux de Paris Aéroport offriront une programmation festive et littéraire. Performances musicales et théâtrales, lectures de classiques et récits autour de la magie de Noël rythmeront les départs et arrivées. Dès le 18 décembre, des animateurs circuleront avec des kiosques mobiles pour récolter des livres directement auprès des passagers.

Les ateliers DIY séduiront les plus créatifs, permettant de confectionner des marque-pages personnalisés, parfaits compagnons pour les lectures à venir ou les livres donnés. Dans cet esprit de partage, chaque salle d’embarquement devient un lieu de rencontre, d’inspiration et de générosité.

En 2023, ils s’étaient associés à 1 Lettre 1 Sourire : écrire une lettre à des personnes isolées. Cette nouvelle édition semble renforcer l’engagement de l’aéroport pour faire vivre la magie des fêtes à tous, voyageurs ou non.

Crédits Image : Paris Aéroport

Par Dépêche

