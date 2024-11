Les salariés de Bayard inquiets d'un virage “identitaire” du groupe

Après l'offensive de Vincent Bolloré sur la presse et l'édition, celle de Pierre-Édouard Stérin ? Cet autre milliardaire conservateur, dont la fortune atteindrait 1,4 milliard € selon Challenges, a rencontré le succès avec la marque de coffrets cadeaux Smartbox, lancée avec l’homme d’affaires flamand Philippe Deneef en 2003.

Principal actionnaire de Smartbox, Stérin a depuis diversifié ses investissements, notamment à travers sa holding Otium Capital, et s'est exilé fiscalement en Belgique, pour protéger sa fortune. Depuis quelque temps, le milliardaire se pique aussi de politique, avec un projet très à droite.

En juillet 2024, le journal L'Humanité avait ainsi mis au jour le projet Périclès, pour « Patriotes, Enracinés, Résistants, Identitaires, Chrétiens, Libéraux, Européens, Souverainistes », un programme très proche de l'extrême droite française, notamment des partis Reconquête et Rassemblement national. L'objectif affiché de ce plan, garantir la promotion de valeurs chères à Stérin, comme la famille et le christianisme, en combattant « socialisme, wokisme, islamisme, immigration », ainsi que la « laïcité agressive »...

Le projet Périclès envisageait donc de préparer le terrain pour une victoire de « 300 villes », au moins, par l'extrême droite lors des municipales de 2026, avant la prochaine élection présidentielle. Pour ce faire, le plan de bataille du milliardaire s'appuyait sur une composante culturelle : après avoir tenté de racheter le groupe Editis, Stérin envisageait la constitution d'un réseau de librairies.

Surprise chez Bayard

Ce lundi 25 novembre, à l'occasion d'une réunion extraordinaire du Comité social et économique du groupe, les élus CFDT, CFTC, SNJ et CGT ont appris l'embauche d'Alban du Rostu en tant que directeur de la stratégie et du développement, un poste créé pour l'occasion, rapporte L'Humanité.

François Morinière, président du directoire du groupe Bayard, a assuré à cette occasion que son nouveau bras droit n'aurait « pas de rôle éditorial du tout » et qu'il aurait seulement la charge de « l'évolution des métiers dans le groupe ».

Plusieurs indices inquiètent cependant les salariés et leurs représentants, dont certains évoquent déjà « une OPA gratuite » du milliardaire sur le groupe médiatique Bayard. En effet, Alban du Rostu fut le directeur général du Fonds du bien commun, organisation philanthropique de Stérin et même l'un des « fondateur et administrateurs » du fameux projet Périclès.

À défaut d'avoir pu mettre la main sur Editis (finalement racheté par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky), Stérin obtiendrait donc Bayard, qui possède La Croix, Le Pèlerin, Prions en Église, Notre Temps, mais aussi de nombreux titres de la presse jeunesse (J'aime lire, Images Doc, Astrapi), et des maisons d'édition (Bayard, Tourbillon, Milan...).

François Morinière lui-même, détaille L'Humanité, est président du fonds de dotation de la Nuit du bien commun, événement caritatif relié au Fonds du bien commun...

Alban du Rostu et François Morinière n'ont pas répondu aux sollicitations de L'Humanité, mais le premier, auprès du Monde, a réfuté toute participation au projet Périclès et proximité avec un bord politique. Il a répété avoir été recruté pour son « expertise dans le développement de nouveaux business models ».

Une radicalisation en vue ?

Au sein du groupe Bayard, les salariés ne dissimulent pas leurs inquiétudes, l'un d'entre eux expliquant au Monde : « Le profil de M. du Rostu ne nous correspond pas, car nous défendons un catholicisme qui n'est pas identitaire. »

En effet, les propriétaires du groupe, la congrégation cléricale des Augustins de l'Assomption, revendiquent le schéma « d’une Église apportant sa pierre pour rechercher, avec toutes les personnes de bonne volonté, un monde plus juste, plus humain, plus fraternel qui n’oublie pas la dimension spirituelle de l’être humain ».

Un catholicisme humaniste, en quelque sorte historiquement de centre-gauche, porté par le quotidien La Croix, notamment. « Notre engagement dans le monde de la Presse, par exemple, avec Bayard, illustre bien ce positionnement », souligne encore la congrégation sur son site internet.

Cette possible radicalisation du catholicisme prôné par Bayard avait déjà été évoquée quelques jours plus tôt, lorsque le groupe s'était retrouvé, aux côtés de Vincent Bolloré, Bernard Arnault, la famille Dassault, Rodolphe Saadé, ou encore Vincent Montagne, PDG de Média-Participations, dans une reprise de l'École supérieure de journalisme (ESJ) de Paris.

La CFDT Journalistes s'étonnait alors « au plus haut point » de la participation de Bayard à un « consortium de conservateurs catholiques »...

Au sein du groupe, coté édition, on s'inquiète de cette évolution. « Nous avons besoin d’envoyer un message à nos auteurs et partenaires, pour leur assurer que l’on ne cautionne, mais du tout cette situation », nous assure-t-on. L’inauguration prévue ce 27 novembre promet « d’être un peu rock que d’ordinaire ». Et pas dans bon sens du terme.

