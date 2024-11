Entre mythe et réalité : la ballade de Limonov au cinéma

Le scénario a été co-écrit par trois réalisateurs : Kirill Serebrennikov, Paweł Pawlikowski et Ben Hopkins. Le rôle d'Édouard Limonov est interprété par le Britannique Ben Whishaw, accompagné par Viktoria Miroshnichenko, Tomas Arana, Corrado Invernizzi, Evgueni Mironov, Andrey Burkovsky, Maria Mashkova, Odin Lund Biron, ou encore Vlad Tsenev.

Les Français Sandrine Bonnaire, Céline Sallette et Louis-Do de Lencquesaing enrichissent la distribution, interprétant respectivement une animatrice radio et des intellectuels parisiens...

Édouard Limonov mena une existence aussi tumultueuse qu'exceptionnelle, incarnant à la fois le militant révolutionnaire et le dandy, le voyou et le majordome, ou encore le sans-abri. En tant que poète fougueux et belliqueux, agitateur politique et auteur de ses propres exploits, il a marqué son époque.

Sa vie, comparable à une étincelle de soufre, se déroule tel une épopée à travers les avenues mouvementées de Moscou, les hauts immeubles de New York, les petites rues de Paris, et jusqu'aux sombres prisons de Sibérie durant la seconde moitié du XXe siècle.

Limonov, la ballade a été présentée pour la première fois au Festival de Cannes le 19 mai 2024, avant sa sortie nationale en France, prévue pour le 4 décembre 2024. Voici la bande annonce :

L'étrange cas Limonov

Emmanuel Carrère rencontre Édouard Limonov à Paris à la fin des années 1980, mais se distancie dans les années 1990 en raison des controverses liées au personnage sulfureux, notamment son engagement pro-serbe durant les guerres de Yougoslavie. Intrigué par leurs retrouvailles aux funérailles d'Anna Politkovskaïa en 2006, Carrère passe deux semaines avec Limonov en Russie en 2007, documentant son expérience dans un reportage.

Le Français décide alors d'écrire un livre sur Limonov, mélangeant faits réels et éléments romanesques. Le livre reçoit plusieurs distinctions dont le prix Renaudot.

Édouard Limonov fut une figure complexe et controversée du paysage littéraire et politique russe. Né en 1943 à Kharkiv, dans ce qui était alors l'Union Soviétique, il commença sa carrière comme poète underground à Moscou, avant de devenir un écrivain en vogue à New York, où il vécut en tant que clochard, puis majordome pour un milliardaire. Par la suite, il s'installe à Paris, devenant un auteur apprécié pour ses récits autobiographiques. Cependant, ses écrits et son style de vie décadent l'ont souvent placé au cœur des polémiques.

Dans les années 1990, Limonov retourne en Russie où il s'impliqua profondément dans la politique, fondant le Parti national-bolchévique, ce qui lui vaut d'être emprisonné pour tentative de coup d'État. À sa libération, il continue d'influencer la politique russe en tant que figure de l'opposition à Vladimir Poutine, tout en restant actif dans l'écriture. Sa vie, marquée par des changements radicaux et des contradictions flagrantes, le rendit à la fois célèbre et infâme, laissant une empreinte indélébile dans la culture et la politique russes.

À cette occasion, Les éditions Bartillat remettent en vente Le Livre de l'eau, Édouard Limonov, initialement écrit durant son incarcération au début des années 2000.

