À Oudon, une dictée poétique pour petits et grands rêveurs

Dès 10 heures, chaque participant retournera sur les bancs d’école… ou pour cette fois de la Bibliothèque d’Oudon. Nostalgiques des récitations de poésie ou des dictées récitées par le maître ou la maîtresse ? Nul besoin de choisir entre les deux. Erwan Mony, libraire passionné de Plume et Fabulettes, donnera vie au texte sélectionné. Cela durera 1 heure, juste assez pour titiller nos souvenirs d’école, et ce, sans la pression des notes.

Cet atelier est en partenariat avec O’CAP et la librairie Plume et Fabulettes. Depuis son agrandissement en 2020, la librairie propose plus de 10 000 références pour petits et grands lecteurs. Elle est ancrée dans le réseau des librairies indépendantes de la région (ALIP), on peut retrouver quelques épisodes de podcast sur le site : conseils d'un libraire à des lecteurs.

O’CAP, de son côté, est un collectif de bénévoles engagé dans la mise en valeur d’Oudon. Depuis sa création en juin 2013, l’association organise divers événements culturels pour promouvoir la richesse du patrimoine et la vitalité culturelle de la ville.

Un fil rouge culotté

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du programme « Culotté(e)s », un fil rouge annuel autour duquel se tissent de nombreux autres rendez-vous pour petits et grands. Parmi lesquels des lectures, ateliers et expositions célébrant l’audace, l’affirmation de soi et la créativité.

À travers son exposition Culottée, par exemple, Lætitia Le Saux invite petits et grands à découvrir des personnages hauts en couleur et à explorer des récits où singularité et audace prennent vie. On peut découvrir les originaux de ses albums, publiés aux éditions Didier Jeunesse comme La culotte du Loup. En bonus, accessoires et déguisements pour lui donner vie. Sont prévus d'autres rendez-vous comme des lectures d'histoire, ou l'apprentissage du flocage sur tote-bag.

Que l'on soit fan de Bernard Pivot ou simple curieux, cette dictée poétique est avant tout une invitation à partager un moment ludique et créatif. On peut ainsi redécouvrir la langue française, la poésie et peut-être se surprendre soi-même.

Crédits Image : Affiche de l'évènement

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com