Jouvence lance Le Soir Venu pour "aller plus loin dans la psychologie"

« Je ne m’interdis rien, et je fonctionne au coup de cœur », nous confie l’éditrice et fondatrice de Le Soir Venu, Charlène Guinoiseau-Ferré. Une phrase qui résume l’essentiel de son projet : une liberté totale, mêlée à une passion pour la littérature et la psychologie.

Un premier titre remporté aux enchères

En janvier 2025, elle lancera officiellement Le Soir Venu sur le marché, avec la parution de son premier titre : Margo a des problèmes d’argent, de Rufi Thorpe traduit par Élisabeth Luc. « J’ai gagné ce titre aux enchères, à une époque où Le Soir Venu n’était pas totalement finalisé, face à deux géants », dévoile timidement l’éditrice. Elle explique : « J’ai envoyé une lettre à l’autrice, qui a fait le choix de me faire confiance ».

Ce premier roman, Charlène Guinoiseau-Ferré le qualifie volontiers de « cynique et drôle ». L’autrice y narre la déroute d’une jeune maman de vingt ans, ruinée, qui se lance sur OnlyFans pour s’en sortir. « Il y a quelques années, je n’aurais jamais pensé publier un ouvrage qui raconte une chute », glisse l’éditrice.

Premier titre de la maison, Margo a des problèmes d’argent, de Rufi Thorpe traduit par Élisabeth Luc.

"Le marché de l’édition est cyclique"

Et pour cause, après dix années passées au sein de la maison d’édition Jouvence, Charlène Guinoiseau-Ferré s’est majoritairement concentrée sur des ouvrages de développement personnel et de médecines douces. « Ceux qui voient le développement personnel comme le monde des bisounours ont tort. Personnellement, je vois chaque livre sur ce sujet comme une main tendue », rapporte-t-elle.

Avec dans son catalogue des titres phares tels que Les Quatre Accords Toltèques, de Miguel Ruiz et Janet Mills (trad. Olivier Clerc), la maison s’inscrit depuis déjà 35 ans dans cette ligne. Si les chiffres sont plutôt bons, dû à une tendance littéraire portée sur le sujet, l’éditrice nuance : « Le marché de l’édition fonctionne de façon cyclique. Jouvence, ancrée dans le secteur par conviction, ne s’en écartera pas. Toutefois, j’ai ressenti le besoin de diversification, notamment pour aller au-delà du feel-good et explorer des thématiques plus ancrées dans la réalité, avec ses ambivalences, ce qui nous permettra aussi d’élargir notre lectorat ».

S’inscrire dans la durée

D’une pierre deux coups donc, pour Le Soir Venu, dont le choix du nom n’est pas laissé au hasard. « C’est la promesse d’une lecture capable de vous tenir éveillé jusqu’au bout de la nuit, et avec l’idée de la nuit, l’ambition d’aller en profondeur dans les thématiques et dans l’exploration des personnages », relate-t-elle.

Pour garantir cette exigence, l’éditrice prévoit de publier huit titres par an, diffusés par Dilisco en France, OLF en Suisse, et Prologue au Canada, comme pour les ouvrages de Jouvence. « Notre ambition est de nous inscrire dans la durée en proposant des textes variés, allant du roman poétique à l’humour, en passant par le vers libre », explique-t-elle.

Dès le mois de janvier, les textes portés par Charlène Guinoiseau-Ferré feront leur entrée en librairie, prêts à offrir une nouvelle expérience aux lecteurs plongés dans l’obscurité, et portés par l’amour des mots.

Crédits image : ActuaLitté CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com