Le Dictionnaire de l'Académie française, une vision “archaïque” du monde ?

« Un dictionnaire ancré dans notre époque » : ainsi l'Académie française présentait-elle la neuvième édition du dictionnaire d’usage publié par l'institution créée en 1635. La rédaction de ce document fait partie des missions premières de l'Académie, inscrite au sein de l'article 26 de ses statuts.

L'objectif est alors de clarifier la langue française, mais aussi d'en simplifier l'orthographe, en trouvant un compromis entre celle tirée de l’étymologie et une autre, plus proche de la parole et de la prononciation courante. Présentée au roi en 1694, la première édition du Dictionnaire supprime ainsi de nombreuses consonnes non prononcées et fait apparaitre les accents...

Quelques siècles plus tard, l'institution a présenté au président de la République, le 14 novembre dernier, la neuvième édition de son Dictionnaire, commencée dans les années 1980 et achevée il y a peu.

Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française depuis septembre 2023, a assuré, à cette occasion, que « la langue assure la permanence de la nation par delà toutes les turbulences de l’histoire », mais aussi qu'elle « délimite l’espace démocratique et assure l’égalité devant la loi ». Selon lui, le Dictionnaire de l'Académie française et ses différentes éditions reflètent une certaine réalité : « Aucun mot ne garde indéfiniment le même sens, tout doit être constamment repensé, reformulé [...]. »

De fait, une édition terminée du Dictionnaire de l'Académie française signifie aussi que la suivante est en cours d'élaboration. À ce titre, « une réflexion a déjà été engagée » pour la dixième édition, indiquait l'Académie française.

« La langue française mérite mieux »

Dans un communiqué publié le 26 novembre, la Ligue des droits de l'Homme s'interroge sur la teneur de plusieurs définitions tirées de cette neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie, et appelle même à « rectifier d'urgence » cette dernière.

L'association de défense des droits humains cite ainsi le texte associé à « hétérosexualité », qui évoque « la sexualité naturelle entre personnes de sexe différent » et qui impliquerait « que l’homosexualité n’est pas, elle, naturelle », déduit la LdH. Ou encore celle de la femme, « être humain défini par ses caractères sexuels, qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants ». « Faut-il en conclure qu’une femme stérile ou ménopausée n’en est pas une ? », s'interroge encore la Ligue des droits de l'homme.

Définition du terme “femme” dans la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française (capture d'écran)

L'association égrène les définitions des mots « race », « négrillon », « jaune » [utilisé dans un contexte raciste, NdR], « négroïde » ou encore « éthiopique », dont le caractère raciste n'est pas spécifiquement souligné dans le dictionnaire : « Aucune distance n’est marquée avec ces entrées, aucune d’entre elles n’est signalée comme discriminante ou péjorative. » Le terme « négrillon » est précédé de la mention « Familier », mais pas « Vulgaire et péjoratif », que l'on retrouve accolée à d'autres termes.

Définition de “négrillon” dans la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française (capture d'écran)

Dans le dossier de presse publié à l'occasion de la présentation du Dictionnaire, l'Académie soulignait pourtant l'adaptation de cette somme à son époque : « Opposée à toute détermination autoritaire de la langue, l’Académie intègre ces évolutions de l’usage, répondant ainsi au désir légitime des individus de mettre en accord leur appellation avec leur identité propre », soulignait l'institution au sujet de la féminisation des noms de métiers et de fonctions.

« La langue française mérite mieux. La démocratie également » déplore la Ligue des droits de l'Homme, qui en appelle à l'Académie française, mais aussi aux éditions Fayard, qui publient la version imprimée du dictionnaire. « Sauf à justifier l’injustifiable et apporter ainsi sa pierre à des constructions intellectuelles et politiques particulièrement dangereuses », il leur est demandé de corriger les définitions, en insérant « un erratum dans les exemplaires mis en vente ».

Nous avons contacté l'Académie française et les éditions Fayard, sans obtenir de réponse pour l'instant.

Un dictionnaire critiqué

La Ligue des droits de l'Homme n'est pas la seule à émettre des critiques à l'encontre du dictionnaire de l'Académie française. Le collectif des linguistes attérré·es, qui réunit des professionnels et lutte contre la désinformation sur la langue française, s'était exprimé le jour même de la présentation de la neuvième édition.

Il saluait alors la création de l'édition numérique du Dictionnaire, « utile pour quiconque s’intéresse à l’histoire de la langue française, de son vocabulaire et de son orthographe », mais déplorait l'invisibilisation d'une partie des contributeurs à la lexicographie du français, ainsi que le recours à des bases existantes, comme France Terme, la Base de Données Lexicographiques Panfrancophone ou le Trésor de la langue française informatisé, qui viennent compléter un Dictionnaire plutôt imparfait à leurs yeux.

Le collectif pointait également des différences notables entre les textes des premiers tomes imprimés de la neuvième édition, publiés il y a quelques années, et ceux de la version numérique : « Quel intérêt y aurait-il dès lors à rassembler chez soi ces quatre volumes hétéroclites qui ne correspondent pas à la version en ligne ? Comment prétendre que cette collection puisse servir de référence pour qui que ce soit [...] ? »

Photographie : la Coupole de l'Institut de France, qui abrite l'Académie française (David Meenagh, CC BY-NC 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com