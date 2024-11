L'incendie de Notre-Dame de Paris, raconté par un pigeon  

Toute ma vie, j’ai tenté de défendre les oiseaux.

Aujourd’hui encore, ils me fascinent et m’émerveillent.

Nous, les humains, nous sommes si lourds et maladroits à côté d’eux...

Comme le dit Meralda, la mère de Victor, dans le roman de Val Reiyel : « Même le plus petit et le plus banal des oiseaux sait faire cette chose extraordinaire qu’aucun humain ne pourra jamais faire : voler ! »

Extrait de la BD Victor de Notre-Dame, de Julia Robin, Charles Ferry et Val Reiyel aux éditions Guy Trédaniel

Parmi tous les oiseaux, il en est un très particulier : le pigeon.

Partageant notre espace urbain, il vit à nos côtés, et pourtant bien souvent nous y prêtons peu attention. Parfois, nous ne le voyons même pas.

Dans le Code civil français, il n’a pas le statut d’animal sauvage. Mais il n’est pas non plus domestique : en ville, il n’appartient à personne et n’a donc pas de maître pour prendre soin de lui.

Le pigeon a tendance à se rapprocher de l’humain, qui l’a élevé pendant des siècles : soit pour sa chair, soit comme transporteur de messages très précieux. Certains, comme le célèbre Vaillant, ont même reçu des médailles de héros de guerre pour les récompenser de leur travail.

Comment ces pigeons ont-ils pu passer du noble stade de héros à celui de « nuisible » ? C’est très simple : avec l’arrivée des technologies modernes de communication, ils sont devenus inutiles et ont été abandonnés. Le téléphone et les ordinateurs ont remplacé les oiseaux...

Mais les pigeons ont gardé dans leurs gènes cette familiarité avec l’humain qui les a si longtemps soignés et nourris. Malheureusement pour eux, dans de nombreuses villes, des arrêtés préfectoraux interdisent de leur donner à manger : on risque même de recevoir une amende de la police municipale pour leur avoir jeté quelques graines.

Rejetés, ignorés, voire victimes de maltraitance, ils sont maintenant livrés à leur triste sort et doivent survivre dans nos rues par leurs propres moyens.

Extrait de la BD Victor de Notre-Dame, de Julia Robin, Charles Ferry et Val Reiyel aux éditions Guy Trédaniel

Dans la nature, ils peuvent atteindre l’âge de vingt ans ou plus.

En ville, leur espérance de vie ne dépasse pas quatre ou cinq ans, car leurs conditions d’existence sont terriblement difficiles : les voitures les blessent ou les tuent, les pelotes de cheveux ou de fil de couture traînant par terre leur mutilent les pattes, une nourriture inadaptée détruit leur système digestif...

Mourant de faim, sans défenses immunitaires, les petits agonisent lentement et douloureusement sur nos trottoirs, quand ils ne sont pas scalpés et dévorés par quelques prédateurs. Seulement un sur dix atteindra l’âge adulte...

Les pigeons sont également victimes d’une réputation très négative, largement entretenue par le lobby des entreprises de dératisation et de dépigeonnisation, qui vivent du massacre de ces animaux par des méthodes cruelles.

Remettons les choses à leur place :

Ils sont porteurs de « maladies » ! Bien sûr, ils ont des maladies. Des maladies de pigeons. Comme tous les oiseaux et tous les animaux. Comme les humains aussi. Mais la probabilité qu’un humain soit touché par une maladie de pigeon est extrêmement faible. On risque beaucoup plus d’attraper une maladie par nos chiens et nos chats, qu’on câline et qu’on embrasse... ce qui est déjà très rare ! Et encore plus rarement mortel...

Et puis, il y a les fientes, qui, soi-disant, détruisent nos bâtiments. S’il faut bien reconnaître qu’elles ne sont parfois pas très esthétiques, elles ne détruisent rien. Sinon, depuis des siècles, nos cathédrales ne leur auraient pas survécu ! En revanche, l’acidité de la pollution par les microparticules est bien la cause principale de la dégradation des pierres de nos monuments...

Enfin, ils pullulent et envahissent nos villes ! S’ils se rassemblent en masse dans certains quartiers de Paris, le dernier comptage, en 2017, fait état de vingt-trois mille pigeons dans la capitale... c’est-à-dire un pigeon pour cent habitants ou encore 2,3 pigeons par hectare. Par comparaison, il y aurait environ six millions de rats dans Paris, soit deux fois plus que d’humains...

Voilà donc un oiseau sensible et intelligent (un des rares animaux à se reconnaître dans un miroir) qui, après avoir rendu service à l’homme pendant des siècles, souffre maintenant de mille maux et reste bien souvent invisible aux yeux des passants.

Plutôt que de l’affamer, ou de le capturer et le gazer pour nous en débarrasser, nous pourrions tenter de vivre en harmonie avec lui.

Extrait de la BD Victor de Notre-Dame, de Julia Robin, Charles Ferry et Val Reiyel aux éditions Guy Trédaniel

Il existe des solutions efficaces : les pigeonniers contraceptifs (Paris en compte une dizaine). Ces constructions embellissent nos squares et permettent aux promeneurs d’observer le comportement des oiseaux. Les pigeons y sont nourris, ce qui les fidélise à un endroit et évite qu’ils n’aillent faire leur nid sur les immeubles des alentours. Les œufs y sont stérilisés, afin de contrôler la reproduction.

Souhaitons que Victor, le héros du roman de Val Reiyel, incite les jeunes (et moins jeunes) lecteurs à s’intéresser aux oiseaux urbains et à les respecter pour ce qu’ils sont : un peu de nature en ville, un cadeau, une chance...

Sans oublier le message humaniste sous- jacent de cette histoire : l’empathie, l’ouverture du cœur à l’autre, à celui qui vient d’ailleurs, qui est différent... et qui pourtant nous est si proche.

Allain Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO)

