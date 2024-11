L’Institut du monde arabe met à l’honneur l’oeuvre d’Elias Khoury

Cet événement, pensé par ses amis à Paris, mettra en lumière la vie et l’œuvre d’un des plus grands romanciers arabes contemporains. Dès 19 heures, seront au programme lecture d’extraits de ses romans, témoignages de proches et interventions musicales s’enchaîneront pour célébrer son parcours exceptionnel.

Elias Khoury, écrivain prolifique, dramaturge, scénariste et chroniqueur, était également un fervent militant pour la cause palestinienne et un acteur incontournable de la vie culturelle libanaise. Sa carrière littéraire est jalonnée de romans traduits dans une dizaine de langues, dont La Porte du soleil, considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature arabe.

En parallèle, il a dirigé des revues littéraires influentes, comme Al-Karmel, et les suppléments culturels des quotidiens Al-Safir et An-Nahar. Son travail éditorial et ses engagements politiques lui ont valu une reconnaissance internationale, notamment en tant que professeur à la New York University.

Figure du combat pour les libertés démocratiques au Liban, en Syrie et dans le monde arabe, Elias Khoury portait également une voix forte en faveur de la Palestine. Sa disparition survient alors que les tensions à Gaza et au Liban s’intensifient, rappelant combien son œuvre et son engagement restent d’actualité. Cet hommage organisé par l’IMA prend ainsi une dimension particulière.

Le programme de la soirée réunira des personnalités telles que Jack Lang, Chawki Abdelamir, Leila Shahid, Jad Tabet, Clémence Azincourt, Raef Zreik et Nada Yafi.

Seront à leurs côtés Yehouda Shenhav-Shahrabani, Wissam Joubran, Mathias Enard, Farouk Mardam Bey, Rania Samara, Mohammad Ali Atassi, Najla Jraissaty Khoury et Tamer Nafar.

Ces voix, diverses mais unies, dresseront un portrait vivant de l’écrivain et de l’homme engagé. L’hommage se tiendra dans la salle du Haut Conseil de l’Institut du monde arabe. Une opportunité rare pour découvrir ou redécouvrir Elias Khoury, dont les mots résonnent toujours avec force. L’entrée est libre sur réservation préalable, à cette adresse.

