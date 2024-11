En Algérie, Boualem Sansal placé sous mandat de dépôt

Malgré le silence persistant des autorités algériennes, la procédure judiciaire se poursuit à l'encontre de Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre dernier à Alger et inculpé pour « atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays » et « incitation à la division du pays ». D'après son avocat, François Zimeray, l'auteur a été entendu par le parquet antiterroriste et placé sous mandat de dépôt : il reste donc privé de ses mouvements.

« La privation de liberté d'un écrivain de 80 ans à raison de ses écrits est un acte grave. Quelles que soient les blessures invoquées et les sensibilités heurtées, elles sont indissociables de l'idée même de liberté, chèrement conquise en Algérie ; il y a là une disproportion manifeste dont les auteurs n'ont vraisemblablement pas mesuré la portée », souligne encore la défense de l'auteur.

« S'il doit y avoir enquête, celle-ci ne justifie nullement que soit prolongée la détention de Boualem Sansal », a ajouté François Zimeray.

Selon Le Monde, la justice algérienne s'en prendrait à Boualem Sansal en raison de prises de position exprimées auprès du média d'extrême droite Frontières, au sujet de l'Algérie et de ses limites territoriales. Dans un entretien, Sansal aurait affirmé « qu’une partie de l’Algérie était rattachée au Maroc avant l’indépendance, reprenant à son compte les thèses marocaines expansionnistes du parti Al Istiqlal », selon le média algérien TSA.

L'agence de presse algérienne APS a également relayé ces accusations, évoquant pour sa part un « délire révisionniste » et soulignant : « [L]a France prend la défense d'un négationniste, qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'Histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. »

Boualem Sansal siège au sein du « comité stratégique » de Frontières, aux côtés de Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie et conseiller du Rassemblement national, Loïk Le Floch-Prigent ou encore Emmanuel de Richoufftz, général résolument tourné vers l'extrême droite, signataire de la fameuse « tribune des généraux » publiée par Valeurs actuelles.

Mobilisation internationale

Un moment incertaine, la situation de Boualem Sansal a désormais attiré l'attention d'un certain nombre de collègues et d'organisations internationales, qui appellent à sa libération.

Dans l'hebdomadaire Le Point, au sein duquel il publie régulièrement ses chroniques, l'écrivain Kamel Daoud a diffusé un « appel à la solidarité », évoquant la « nouvelle tragique » de l'arrestation de Boualem Sansal, « le reflet d'une réalité alarmante en Algérie, où la liberté d'expression n'est plus qu'un souvenir face aux répressions, aux emprisonnements et à la mise sous surveillance de la société entière ».

Son texte a été cosigné par un certain nombre de personnalités, dont quatre lauréats du Prix Nobel de Littérature, à savoir Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Orhan Pamuk et Wole Soyinka. D'autres collègues de Sansal expriment leur solidarité, Salman Rushdie, Peter Sloterdijk, Andreï Kourkov, Roberto Saviano, Giuliano da Empoli, Alaa el Aswany, Joan Sfar, Leïla Slimani ou encore Boris Cyrulnik.

Rappelons que l'écrivain Kamel Daoud est lui-même visé, en Algérie, par deux plaintes relatives à la publication de son dernier livre, Houris (Gallimard), salué par le Prix Goncourt 2024. Ce récit, qui se déroule pendant la « décennie noire » de la guerre civile algérienne (1992-2002) aurait été largement inspiré de celui d'une survivante d'une attaque terroriste, contre sa volonté et sans son consentement.

Les procédures portent sur « la violation du secret médical, puisque le médecin [l'épouse de M. Daoud, NdR] a remis tout le dossier de sa patiente à son mari », ainsi que « la diffamation des victimes du terrorisme et la violation de la loi sur la réconciliation nationale », expliquait Fatima Benbraham, l'avocate de la plaignante.

Outre cette solidarité entre auteurs, l'Union internationale des éditeurs (UIE/IPA) a diffusé un message colportant sa « grande inquiétude après les articles sur l'arrestation de l'auteur primé franco-algérien Boualem Sansal en Algérie, et sa vigilance de plus en plus grande vis-à-vis de ce pays après l'exclusion récente de l'éditeur Gallimard de la Foire du livre d'Alger, en raison de la publication des livres d'un autre auteur, Kamel Daoud ». L'organisation « demande aux autorités algériennes de libérer Boualem Sansal », souligne Kristenn Einarsson, qui en dirige le comité Liberté de publier.

L'organisation PEN International, qui lutte pour la liberté d'expression dans le monde, se disait, dès le 22 novembre dernier, « très inquiète » de la situation de Boualem Sansal, exhortant là aussi les autorités algériennes à « informer sur sa situation » et à « le libérer immédiatement ».

La diplomatie à l'œuvre

Ce mardi 26 novembre, lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le député d'extrême droite Guillaume Bigot (Territoire de Belfort, Rassemblement national) a interrogé le Premier ministre Michel Barnier sur l'arrestation d'« un Voltaire arabe, un Voltaire algérien, un Voltaire français » par le gouvernement algérien (à cette adresse, à partir de 1h09m10s). Celle-ci, selon lui, est « un moyen de défier et de tester notre pays. Depuis combien de décennies faisons-nous semblant de ne pas voir que ce régime nous méprise et méprise notre faiblesse », interroge-t-il en réclamant la suspension des visas et des transferts de fonds.

Sophie Primas, ministre déléguée chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, lui répondra : « Boualem Sansal, grand écrivain franco-algérien, fait honneur à nos deux pays. Il a en effet été arrêté il y a quelques jours en Algérie et n'a pas été encore inculpé », indique-t-elle.

Elle ajoute : « Les services de l'État sont pleinement mobilisés pour suivre la situation de notre compatriote et lui permettre de bénéficier de la protection consulaire prévue par le droit. À ce stade, je ne peux vous en dire davantage, car la diplomatie a besoin de discrétion pour agir et non pas pour se taire. »

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com