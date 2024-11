Mon premier “Cherche et Trouve” : Villes du monde

#LivrespourNoel – Mattia Cerato ouvre les portes d'une exploration culturelle et géographique avec cet album destiné aux jeunes lecteurs. Une expérience ludique et éducative, pour aller à la rencontre des grandes métropoles mondiales, en s'amusant.

Dans la lignée des classiques des livres-jeux, cet ouvrage invite les enfants à partir en quête d’objets cachés et de détails spécifiques dans des scènes illustrées. Chaque double page s’arrête sur une ville iconique, parmi lesquelles Paris, New York, Tokyo, ou encore Rio de Janeiro, et capture leur essence à travers des illustrations vibrantes et dynamiques.

Les enfants, guidés par une liste d’éléments à repérer, développent leur sens de l’observation et leur concentration, tout en apprenant à identifier les traits caractéristiques de chaque destination.

Le style de Mattia Cerato se distingue par son approche joyeuse et colorée. Les scènes regorgent de détails, mais sans jamais être écrasantes pour l’œil des plus jeunes. Les monuments célèbres, les scènes de vie locale et les éléments culturels sont rendus avec une simplicité qui facilite la reconnaissance, tout en instillant un sentiment d’émerveillement face à la diversité du monde.

Le format interactif et accessible de ce livre en fait un excellent outil pour des moments de lecture partagée. Parents et enfants peuvent ensemble partir à l’aventure, discuter des villes qu’ils connaissent ou rêvent de visiter, et enrichir leur vocabulaire en explorant les mots liés aux objets et aux cultures locales.

Vous êtes libraire ? Pour vous procurer ce titre neuf à prix réduit, contactez directement Expodif.

DOSSIER - Voyages et découvertes : des livres à découvrir pour Noël