Bruxelles : "Pour la première fois", Idéfix à sa propre exposition

À l'occasion des 65 ans d'Astérix, le musée met en lumière Idéfix à travers une rétrospective ludique. Ce fidèle compagnon d'Obélix, véritable symbole de la série, y est célébré pour dévoiler son évolution à travers les albums, de sa première apparition jusqu'à ses aventures les plus récentes.

Entre bande dessinée et dessin animé, Idéfix incarne l'humour, l'amitié, et des valeurs universelles qui continuent de toucher toutes les générations. Cette exposition offre une plongée unique dans l'univers d'un personnage devenu culte, à découvrir sans modération.

Astérix en Corse © Goscinny, Uderzo - Hachette Livre - 1973. Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles.

Créés par le dessinateur Albert Uderzo et le scénariste René Goscinny, les personnages d'Astérix le Gaulois sont apparus pour la première fois dans le journal Pilote, le 29 octobre 1959. À l'origine, les deux auteurs voulaient éviter de créer un héros accompagné d'un animal, contrairement à d'autres personnages populaires de l'époque, comme Spirou et son écureuil ou Tintin et son chien.

Toutefois, dès la cinquième aventure des deux Gaulois, ils furent rejoints par un petit chien qui ne les quittera plus jamais. Ce chien, Idéfix, est l'incarnation de valeurs comme l'entraide et l'amitié, des thèmes chers aux créateurs. Idéfix adore ronger des os et rester auprès de ses amis. Alors qu'Astérix estime qu'il est trop petit pour voyager, Obélix trouve toujours un moyen de l'amener avec lui. Idéfix, rusé, ne manque jamais de prêter main-forte à ses maîtres au cours de leurs aventures.

Idéfix et les irréductibles, série télévisée d'animation. ASTERIX ® - OBELIX ® - IDEFIX ® / © 2024 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO. Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles.

Albert Uderzo et René Goscinny nourrissaient le rêve de réaliser un dessin animé consacré à Idéfix. Dans les années 1970, un projet pilote a ainsi été élaboré au sein des studios.

Plus tard, les Éditions Albert René ont concrétisé ce rêve en développant un univers consacré au petit chien, à travers une bande dessinée et une série télévisée d'animation intitulée Idéfix et les Irréductibles.

Ainsi, la série télévisée et la bande dessinée permettent de plonger dans le quotidien d'Idéfix à Lutèce. Le tome 7 de la bande dessinée, La traversée de Lutèce, poursuit les aventures trépidantes de ce courageux compagnon.

Crédits photo : ©2024 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles.

