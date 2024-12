Le sport comme outil d'émancipation et moyen de communiquer

Un jour, Émilie se risque à entrer dans une salle de boxe miteuse, au parquet usé et à la peinture défraîchie, où règne le genre masculin et une odeur de linge sale, celui qui s’entasse, exhale un parfum nauséabond de sueur humiliée et de colère rentrée, porte la trace du labeur et de la honte. Elle y rencontre Romain, un entraîneur nostalgique, qui se nourrit des légendes fondatrices de l’histoire de son sport de prédilection et manie aussi bien les gants de boxe que l’art de conter.

Il lui propose de lui donner quelques cours de boxe. Intriguée par cet homme taciturne, renfrogné et obsessionnel, Émilie s’engage dans l’apprentissage. Ce qui s’installe entre eux et les enseignements de Romain dépassent largement ceux qui ont trait à la seule technique sportive.

En parallèle de la filiation qui s’établit entre Émilie et Romain grâce à leurs échanges, une métaphore court dans la narration, prise en charge par la voix de “celui qui écrit” et pose un regard à la fois intime et sarcastique sur la domination de classe et les processus de mise en récit. Chargée de maux et d’histoires, traversée par la catharsis et le deuil, la boxe devient alors le reflet, tout à la fois, de l’écriture et du théâtre.

Les éditions Actes Sud nous en offrent les premières pages en avant-première :

Auteur, metteur en scène, comédien et scénariste, Amine Adjina a créé, avec Émilie Prévosteau, la compagnie du Double, au sein de laquelle ils mettent en scène ses propres textes. Chez Actes Sud, il a publié deux pièces de théâtre dans la collection “Heyoka Jeunesse” : Arthur et Ibrahim (2018) et Histoire(s) de France (2021) puis Théorème / Je me sens un cœur à aimer toute la terre en 2023, jouée à la Comédie-Française.

