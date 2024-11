Désormais, les artistes seraient des travailleuses et travailleurs comme les autres

On le sait : les artistes vivent de passion, d’enthousiasme et de création. Les tracas du quotidien, la maladie ou l’âge ne les affectent pas comme le commun des mortels. C’est à peine si on les laisse cotiser, comme les autres actives et actifs, à l’Assurance Maladie et l’Assurance vieillesse ; il ne faudrait pas, en plus, que ces êtres de l’esprit imaginent en retirer des bénéfices — congés maladie, maternité ou retraite dignes de ce nom.

Selon que vous serez puissant ou méprisable

La sagesse était donc de prélever leurs cotisations de manière indolore, par le biais du « précompte » des éditeurs ; d’éviter de les importuner en les informant de leurs soi-disant droits sociaux ; et de les aider à créer le plus longtemps possible en omettant de leur réclamer des cotisations retraite…

Pendant de longues années, l’Agessa a consciencieusement rempli ces missions, et ce malgré les voix discordantes de quelques représentant.es d’artistes-auteurs dénonçant le dévoiement de la mission de service public confiée à cette association. On avait d’ailleurs fini par supprimer le Conseil d’Administration où elles et ils osaient s’exprimer : le ministère piloterait mieux l’organisme tout seul.

Sentant néanmoins que le vent tournait, et que la Justice pourrait y trouver à redire, un gouvernement charitable a souhaité, en 2019, remplacer l’Agessa par un organisme tout beau tout neuf. C’est ainsi qu’est née la Sécurité Sociale des Artistes-Auteurs, ou SSAA — dont la mission serait, en particulier, de recenser les personnes qui s’ouvrent des droits sociaux de par leur activité artistique.

Désormais, les artistes allaient être considérés comme des travailleuses et travailleurs comme les autres : ils auraient droit de regard sur les organismes qui les représentent, voix au chapitre dans les délibérations ; on allait partir de leur expérience et de leur expertise pour prendre les décisions qui les concernent, ou au moins leur demander leur avis.

Qui vole un oeuf, vole un boeuf...

Quant à ceux qui faisaient remarquer que, jusque dans ses cadres, la nouvelle SSAA ressemblait comme deux gouttes d’eau à l’ancienne Agessa, c’étaient des mauvais esprits, des rétrogrades, bref, des emm… C’est d’ailleurs ce qu’a jugé, en octobre dernier, le Tribunal Administratif, qui a condamné à 6000 € de dommages et intérêts quelques petits syndicats poil-à-gratter qui avaient eu le toupet d’interroger la justice sur la légalité de ce nouvel organisme.

Votre dévouée se gardera bien de commenter une décision de justice : on remarquera seulement que le ministère de la Culture s’en est félicité, au point qu’un directeur de service a jugé bon de passer un mail triomphaliste à l’ensemble des administrateurs de la SSAA. Le message est clair : plus question que l'on conteste l’action (ou plutôt l’absence d’action) de l’organisme, le ministère a désormais les coudées franches pour lui dicter son fonctionnement.

Pour cela, il sait pouvoir s’appuyer sur un président du Conseil d’Administration qui a l’art de réduire au strict minimum les ordres du jour ; et qui, quand ça ne suffit pas, n’hésite pas à déprogrammer et reprogrammer les sessions à l’improviste, histoire d’écarter les représentant.es syndicaux qui ne vivraient pas juste à côté du siège parisien de la SSAA…

Qui vole un lit, pique un somme

On a bien enregistré un courrier à la ministre, protestant contre l’immobilisme de l’organisme, et même quelques démissions dans diverses commissions. Mais rassurons-nous : ces représentant.es élu.es ont vite été remplacé.es par des « personnalités qualifiées » (comprendre : des gestionnaires professionnel.les qui n’ont de compte à rendre qu’à leur ministère de tutelle).

Bref, la SSAA est sur le point de réussir à remplacer l’Agessa, en retrouvant, en quelques années seulement, son fonctionnement opaque et son pilotage fantoche.

Prévu initialement le 3, puis reporté au 10 décembre, le prochain Conseil d’Administration promet donc d’être, un nouveau sommet de vacuité et d’inaction, auprès duquel la COP29 apparaîtra sans doute comme une réussite éclatante. On peut même raisonnablement craindre que les instances dirigeantes cherchent à nouveau à se débarrasser des représentant.es élu.es dont les voix ne vont pas dans le même sens que le leur.

Laisser les artistes-auteurs décider de la gestion de leur caisse d’assurance-maladie ? Et pourquoi pas leur donner le droit de vote, aussi ? La sagesse est de les laisser cré(v)er sans les déranger…

