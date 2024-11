Un exceptionnel manuscrit grec du XIIIe siècle rejoint la BnF

Son entrée au département des Manuscrits et la réunion des deux parties du psautier, séparées avant le début du XVIIe siècle, constituent un enrichissement majeur des collections nationales dans le domaine grec.

Le psautier ainsi reconstitué est un manuscrit de petit format entièrement écrit à l’encre d’or et richement décoré de bandeaux et d’initiales polychromes sur fond or. Il appartient à un groupe d’une vingtaine de livres d’apparat produits par un atelier de Constantinople, lié à la cour des premiers empereurs byzantins de la dynastie Paléologue.

Il est plus précisément apparenté à trois autres manuscrits tous entièrement copiés à l’encre d’or par le même calligraphe, parmi lesquels se trouve un psautier d’un format plus grand, le Grec 21, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Sur le folio de garde initial, le manuscrit porte les armoiries du cardinal Anne de Pérusse des Cars (1546-1612), évêque de Metz.

Ce blason recouvre toutefois un blason antérieur que la devise latine qui entoure les armoiries – « Non confundas me Domine ab expectatione mea » (« Ne me confonds pas, Seigneur, dans mon espérance », Psaume 118 [119], 116) – permet aisément d’identifier : il s’agit de Georges d’Amboise (1460-1510), archevêque de Rouen, cardinal, grand mécène et bibliophile, et principal conseiller de Louis XII.

Ce produit somptueux de la renaissance artistique qui marque les premières décennies de la dynastie Paléologue après la reconquête de Constantinople en 1261 est donc apparu en France lors d’une autre renaissance, européenne et française, dans la première moitié du XVIe siècle.

Il rejoint aujourd’hui les fonds de la Bibliothèque nationale de France, qui conserve l’une des collections de manuscrits grecs les plus importantes au monde.

Parmi les 5 000 manuscrits réunis à partir de la Renaissance figurent notamment plusieurs chefs-d’œuvre de l’art byzantin comme le Codex Sinopensis, manuscrit sur parchemin pourpré de l’Évangile selon Matthieu (seconde moitié du VIe siècle), les Homélies de Grégoire de Nazianze copiées et enluminées pour l’empereur Basile Ier (vers 880) ou le Psautier de Paris, chef-d’œuvre de l’enluminure constantinopolitaine du milieu du Xe siècle.

Crédits photo : Elie Ludwig / BnF

