À l'approche de Noël, des travaux gênants pour la librairie Delamain

« Pourquoi maintenant, en pleine période cruciale pour l'activité de la librairie ? », se demandait hier encore l'une des boutiques du groupe Gallimard. Et de lancer un cri, parti du fond du coeur : « À l'aide Ville de Paris. »

Sur place, le constat est sans appel : la vue de la devanture, située rue Saint-Honoré, l’une des artères de cet arrondissement parisien, est quelque peu gâchée. Dalles empilées, barrières métalliques et trottoir éventré : un décor de travaux, habituel dans la capitale, mais aussi gênant que peu avenant. Or, en cette période de fêtes de fin d’année, l’établissement — apprécié pour ses vitrines soignées — perd de sa superbe. San parler des nuisances sonores, des livraisons rendus plus difficiles... Et conséquemment, de son attractivité commerciale, essentielle au mois de décembre.

L'inconfort des interventions sur la voie publique l'emporte donc sur les décorations accompagnant Noël... Pour sûr, Mariah Carey ne fera pas le déplacement pour chanter All I Want For Christmas.

Un spécialiste de la librairie nous le souligne : « La décision de la mairie de Paris de valider des travaux devant une librairie en décembre est peu judicieuse, et c'est un euphémisme, compte tenu de l'importance de cette période pour le commerce. »

Selon les données Edistat, décembre 2023 a représenté 684 millions €, pour 47,7 millions d’exemplaires vendus. Soit, le mois résolument le plus important de l’année, puisque comptant pour 15 % des ventes de l'année en volume et 18 % en valeur tous points de vente confondus. Pour le seul secteur de la librairie, ce sont 15,8 millions d’exemplaires (14,1 % en volume) et 240 millions € (soit 17 % en valeur). Rien que cela.

Un jour pour tout arranger

Un internaute taquin a malgré tout réagi sur X, par un sarcastique : « Ouin ouin » ? Réponse illico de la librairie : « Vous préférez que les lecteurs et lectrices achètent sur Amazon ? C'est surtout zéro information, zéro contact, zéro consultation concernant la dégradation de l'accès à un commerce ! On ne sait même pas qui est commanditaire !! »

Pour autant, la boutique n'aura pas attendu longtemps pour qu'une solution se profile : au lendemain de cette mauvaise suprise, Philippe Touron, directeur des librairies parisiennes de Gallimard, indiquait : « Bonne nouvelle ! Réunion rapide et efficace ce matin avec les représentants des entreprises et de la direction de la voirie Paris centre. Leurs équipes vont essayer de limiter l'emprise au sol et de tenir un délai plus court. Nous serons vraisemblablement encombrés une semaine au maximum. Merci aussi à eux pour leur écoute. Nous voilà rassurés. »

Contacté par ActuaLitté, le groupe éditorial ne commente plus cette affaire, se disant simplement satisfait de la présente situation. Dans le jeu de données des chantiers en cours, on apprend qu'il s'agit d'un chantier privé de « construction ou réhabilitation d'immeuble », débuté officiellement le 12 janvier dernier, et qui doit s'achever le 31 mars prochain.

Une solution a rapidement été trouvée, on l'aura compris, ce qui dans ce type d'affaires avec la mairie de Paris, et plus généralement les pouvoirs publics, confine à un exploit qui n'est pas donné à tout le monde...

Avant de trouver un arrangement, Philippe Touron, toujours sur Instagram, était allé jusqu'à se demander : « Qui veut la peau de la librairie Delamain ? » Pas la mairie de Paris visiblement, avec une femme a sa tête, Anne Hidalgo. Une grande lectrice, qui serait même « cliente régulière de la librairie Le Divan, dans le septième arrondissement, dirigée par... Philippe Touron », nous glisse un observateur, non sans malice.

Huit, c'est le nombre de librairies possédées par le groupe de la dynastie Gallimard. La librairie Delamain a rejoint le groupe Gallimard en 1986, et a été rénovée en 2020.

