 "Ne reste-t-on pas plutôt en marge de sa vie ?"

En eux, on s’applique à tromper sa solitude, à la perdre dans le labyrinthe du temps. Sans succès. Car, on ne se livre jamais. On ne sort jamais de soi. Jamais vraiment. On feint de le faire. Les personnages de ce roman ne sont guère différents des hommes et des femmes ordinaires que nous sommes, plus enfoncés peut-être dans leur isolement qu’ils ne le pensent.

La Syrie, le Sud de la France, Alep dévastée, les stations balnéaires, Naples, Caton, tout cela forme le décor où ces solitudes se croisent, se frôlent, rêvent de se rencontrer mais se dérobent finalement, retournant à leur désert, à ces terres inoccupées de l’âme qu’elles ont en partage. Et quand le vent se lève pour balayer la poussière, il emporte avec lui le passé mais laisse, pour un temps, flotter dans les airs les bonheurs éphémères qui nourrissent l’espoir. », Mohammed Altrad

La maison Actes Sud nous en offre les premières pages en avant-première :

D’origine syrienne, Mohed Altrad vit en France, à Montpellier, depuis de nombreuses années. Chez Actes Sud ont déjà paru Badawi (2002, Babel, 2011), L’Hypothèse de Dieu (2006) et La Promesse d’Annah (2012). Mohed Altrad a reçu le prix mondial de l’Entrepreneur 2015.

