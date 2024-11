Documents classifiés : le procès de Trump finit au fond d'un tiroir

Pour Donald Trump, l'un des enjeux de son élection comme 47e président des États-Unis résidait dans sa situation judiciaire. Peu après son départ de la Maison-Blanche, les chefs d'accusation s'étaient en effet accumulés, dans deux procédures ouvertes par le ministère de la Justice. La première concernait les événements du 6 janvier 2021 et l'assaut du Capitole, quand la défaite refusée par Trump avait failli déboucher sur un coup d'État.

La seconde portait sur des documents classifiés emportés et conservés par Trump, une attitude à l'encontre de la loi sur le traitement des archives présidentielles. Après plusieurs tentatives pour en récupérer l'intégralité, les Archives nationales américaines avaient fini par se tourner vers la justice, devant l'absence de coopération de l'ancien président et de ses équipes.

En août 2022, des agents du FBI débarquaient donc dans la résidence de Trump, en Floride, pour y effectuer des saisies. Plus de 11.000 pièces avaient été récupérées, triées et devaient être citées à l'occasion de ce procès risqué pour l'homme d'affaires, qui devenait par la même occasion le premier ex-président américain convoqué devant un tribunal fédéral.

« J'ai pris des documents. J'en ai le droit », affirmait Donald Trump pour sa défense, en mai 2023. « Quand nous avons quitté Washington, nous avions ces caisses alignées sur le trottoir, devant tout le monde. Les gens prenaient des photos. Tout le monde savait que nous prenions ces caisses. » Les Archives nationales américaines avaient encore moins apprécié ces réponses débonnaires, étant données les importantes protections de ces documents.

En juillet 2024, la procédure avait été annulée par la juge Aileen Cannon, qui se rangeait alors du côté de la défense de Donald Trump : celle-ci assurait que le procureur spécial Jack Smith, à l'origine des chefs d'accusation, avait été illégalement désigné. Le ministère de la Justice devait faire appel de cette décision, mais s'est abstenu en attendant l'élection présidentielle...

Une reconnaissance de l'immunité

Ce lundi 25 novembre, le ministère de la Justice s'est rangé derrière la tradition qui veut qu'un président en exercice ne fasse pas l'objet de poursuites pénales, et a annoncé l'abandon des charges fédérales contre lui.

« Je me suis battu, contre vents et marées, et j'ai GAGNÉ », s'est immédiatement félicité Donald Trump sur son réseau social. Il a assuré que ces procédures étaient « sans fondement et illégales », dans la suite de son message. L'équipe du procureur spécial Jack Smith a souligné, dans le document porté à la connaissance de la cour, que l'abandon n'était pas dû à l'absence de solidité des accusations, mais à l'immunité présidentielle en vigueur.

Cette dernière, étant inscrite dans la Constitution, a finalement permis au 47e président des États-Unis d'éviter deux procès particulièrement accablants pour lui. La juge fédérale Tanya Chutkan, qui a validé l'abandon des procédures, a toutefois laissé entendre dans sa décision que les charges pourraient refaire surface à la fin du second mandat de Trump, en précisant que « l'immunité accordée à un président en exercice est temporaire et prend fin lorsqu'il quitte ses fonctions ».

L'affaire des documents classifiés sera malgré tout examinée par la justice américaine, mais avec deux autres prévenus : Walt Nauta, assistant et proche de Donald Trump, et Carlos De Oliveira, gestionnaire de Mar-a-Lago, la propriété du milliardaire en Floride. En juin 2022, après une visite d'enquêteurs du FBI et du ministère de la Justice, les deux hommes auraient organisé la dissimulation de documents classifiés, vraisemblablement à la demande de Trump.

Manque de chance pour eux, l'immunité présidentielle ne s'étend pas aux employés du POTUS : tous deux restent donc inquiétés par la justice, « puisqu'ils ne profitent d'aucune immunité temporaire », a souligné la juge fédérale Tanya Chutkan, rapporte l'Associated Press.

Photographie : drapeaux de soutien à la candidature de Donald Trump, en février 2022 (Gilbert Mercier, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com