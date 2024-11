Signaler les oeuvres sans IA, avec le label “Fabrication humaine

Pour un label permettant d'identifier les créations artistiques humaines

Nous sommes un collectif d’artistes, lecteurs, auditeurs, spectateurs, experts en IA, éditeurs, producteurs, galeristes, libraires, journalistes, simples citoyens...témoins des progrès de l’intelligence artificielle générative (Chat GPT, Gemini, Bard, Midjourney, Dall-e, Sora, Suno etc.) qui va profondément « changer » la société telle que nous la connaissons aujourd’hui. Sa puissance est telle qu’elle va bouleverser la vie de « chacun » d’entre nous. On peut s’en réjouir à plus d’un titre, mais à condition d’être préparés à cohabiter avec cette nouvelle intelligence pour ne pas abdiquer ce qui fait notre condition d’humain.

Le monde culturel dans son ensemble est très préoccupé par ces perspectives. Les créateurs, artistes de tous secteurs, mais aussi l’industrie en général tentent d’y voir clair et de trouver des solutions. On ne compte plus les conférences et les tables rondes où l’on partage préoccupations et remèdes en tout genre pour calmer les inquiétudes. Ce qui se passe dans le monde de la culture est un avant-goût des bouleversements à venir dans la société.

Lors de conférence sur l’impact des IA dans le cadre des états généraux de la photo organisée par l’ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques), les 18 et 19 mars dernier, on s’inquiétait de la fabrication par IA d’images photo-réalistes et de son impact sur la population. Faut-il à tout prix défendre le « réel » ? L’origine humaine d’une œuvre, c’est aussi une forme de réalité, de vérité, de crédibilité, le partage d’une sensibilité et d’une expérience humaine. Certains médias l’ont compris comme Les Échos qui interdit purement et simplement toute utilisation d’images générées par l’IA.

Les créateurs se trouvent face à un choix difficile, poursuivre leur création en ignorant les facilités offertes par l’IA ou en tenir compte et se l’approprier. Ce dernier choix s’impose le plus souvent pour des raisons économiques, à tort ou à raison. Il n’empêche, la création d’œuvres d’origine humaine doit subsister, qu’elle soit ou non assistée par l’IA. Le simple fait de devoir le préciser, montre à quel point elle est en péril. C’est pourquoi il nous semble prioritaire d’identifier dès aujourd’hui les œuvres créées par les humains, pour les distinguer de celles générées par les machines, afin de permettre au public de distinguer les œuvres conçues par l’homme et celles conçues par IA

Alexandra Bensamoun, Membre de la Commission interministérielle de l’IA et professeur de droit, déclarait dans le rapport « IA : Notre ambition pour la France » remis au mois de mars 2024 au Président de la République, qu’il y a une « nécessité d’aller dans le sens de la reconnaissance de la création humaine, son identification, son caractère irréductible qui tient à son originalité et mérite distinction et protection. » Identifier l’œuvre d’origine humaine est donc fondamental. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous risquons de nous retrouver inondés d’œuvres dont on ne connaîtra pas l’origine.

Mais alors, comment identifier une œuvre d’origine humaine, permettre un moyen efficace

d’information du public ? Différents moyens sont expérimentés, comme l’utilisation d’une IA pour détecter une autre IA, marquer les œuvres générées par IA... Mais, la problématique ne va cesser de s’amplifier, les systèmes de se complexifier, de gagner en puissance.

Il n’est déjà presque plus possible de faire la distinction entre l’origine humaine ou artificielle d’une œuvre. Alors, que faire ?

Nous sommes convaincus que la solution repose sur la responsabilité et l’engagement de l’artiste ou de l’entité qui désire aller vers plus de transparence. C’est un « contrat de confiance » entre celui qui crée l’œuvre et celui qui la reçoit et évite les débats sur les faibles moyens actuels d’identifier par la technique un produit de l’IA.

À LIRE - Un éditeur appose un logo “garanti sans Intelligence Artificielle” sur ses livres

Nous avons donc décidé de promouvoir un label qui peut être apposé sur une œuvre d’origine humaine. Le label ne vise pas à stigmatiser le recours à l’IA, mais de permettre à chacun d’agir et d’aborder les œuvres en connaissance de cause. Il est gratuit et informatif. Il s’agit d’abord et avant tout d’un acte déclaratif n’engageant que l’auteur qui décide de l’apposer sur son œuvre, pour informer de l’origine humaine de sa création. Ce label n’exclut pas l’IA comme « outil » : le label peut être utilisé dans le cas d’une utilisation purement technique excluant tout usage de l’IA dans l’élaboration créative et esthétique de son œuvre.

Le label “Fabrication humaine”

Le label « FABRICATION HUMAINE » existe depuis peu, il a été utilisé pour la première fois le 5 janvier 2024 dans le domaine de la bande dessinée sur l’œuvre Bunkerville (V. Balzano, P. Chind, B. Legrand, Ankama Éditions). C’est une initiative citoyenne de l’auteur réalisateur Pascal Chind (également Président de l’association Fabrication Humaine). Depuis peu, le label est utilisé par le festival de l’imaginaire Hypermondes, le manga Urbance 2 (Joël Dos Reis Viegas), l’album musical Ils ne méritent pas tes larmes (Thomas Snégaroff et Xavier Bussy).

Nous ne devons pas rester passif face à l’arrivée de la production artificielle. L’inaction pourrait entraîner une baisse de la création, dont les conséquences pourraient à terme nous amener à nous poser l’ultime et dérangeante question de notre « utilité » comme espèce. Il faut protéger la culture d’origine humaine comme nous le ferions avec notre plus précieux patrimoine. La révolution de l’IA générative appelle une réaction drastique, c’est une urgence nationale. Chaque citoyen a le droit d’être informé, pour pouvoir faire ses choix de manière éclairée.

Nous voulons rassembler et fédérer autour d’une même voix les créateurs et tous ceux qui estiment qu’il faut offrir aux citoyens la plus grande transparence sur l’origine de la création. Outre sa visée informative, ce label est également un encouragement à la culture, à la création humaine et une action positive et vertueuse dans un monde en plein bouleversement.

Remettons ensemble l’humain au cœur de l’équation !

Association Fabrication Humaine (fabricationhumaine.org)

Parmi les signataires de cette tribune se trouvent la romancière Sabrina Gabrielle, la libraire Florence Londeix, l'auteur-dessinateur de BD Colin Attar, le libraire Yan Rioux, l'éditrice Charlotte Raimond, l'auteur et dessinateur de BD Jef, l'auteur, dessinateur de BD et concept artiste jeux vidéo Joeil Dos Reis Viegas, le romancier Scott Bourne, le dessinateur de BD Ronan Toulhoat, le dessinateur de BD Henrik Rehr, l'auteur et dessinateur de BD Yann Legendre, l'auteur et dessinateur de BD Benoît Dahan, le romancier Jean-Philippe Jaworski, le dessinateur de BD Grégory Pannacione, la dessinatrice de BD Isabelle Maroger, la dessinatrice de BD Carole Maurel ou encore l'auteur et dessinateur de BD Mathieu Bablet.

Photographie : illustration, UW News, CC BY 2.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com