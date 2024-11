Gallimard réédite Marie-Claire Blais pour sa collection "L'Imaginaire"

Marie-Claire Blais devient la deuxième Canadienne, après Réjean Ducharme, à être intégrée à titre posthume à cette prestigieuse collection. Depuis 1977, « L’Imaginaire » rassemble des auteurs incontournables comme Marguerite Yourcenar, Violette Leduc, Jean Genet, Julio Cortázar et Georges Perec.

Plus moderne, plus féministe, plus queer et plus inclusif

Marie-Claire Blais y rejoindra des figures majeures de la littérature mondiale, notamment Edith Wharton, Leonora Carrington, Annie Ernaux, Monique Wittig et Laure Murat. Selon l’éditeur français, la collection "L'imaginaire" a pris, depuis 2021, « un souffle plus moderne, plus féministe, plus queer et plus inclusif ».

Les œuvres de Marie-Claire Blais suscitent un intérêt grandissant auprès des éditeurs internationaux. Son roman Soifs (Boréal, 1995), déjà repris par le Seuil en France et House of Anansi au Canada, a récemment été publié par Suhrkamp (Allemagne), Penguin Random House (Espagne), Safarà (Italie) et Univers (Roumanie).

La Belle Bête (1959; Boréal, 1991), son premier roman, a été édité par Forlaget Multivers (Danemark). Quant à Un cœur habité de mille voix (Boréal, 2021), qui reprend les personnages de Les Nuits de l’Underground, il est paru au Seuil et chez Second Story Press (Canada).

Ce dernier a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général 2024 dans la catégorie « Traduction » et a été adapté au théâtre au printemps par Kev Lambert, dans une mise en scène signée Stéphanie Jasmin et Denis Marleau.

Crédits photo : Les éditions Boréal

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com