Comics : le podcast First Print inaugure ses “awards

Les sélections des First Print Awards :

Meilleur one-shot super-héros

Batman : First Knight – Dan Jurgens & Mike Perkins, traduit par Jérôme Wicky (Urban Comics)

Defenders : Plus Aucune Règle – Al Ewing & Javier Rodriguez, traduit par Thomas Davier, Laurence Bélingard et Jérémy Manesse (Panini Comics)

Doctor Strange Fall Sunrise – Tradd Moore, traduit par Studio Makma/Benjamin Viette (Panini Comics)

G.O.D.S. – Jonathan Hickman & Valerio Schiti, traduit par Jérémy Manesse (Panini Comics)

The Riddler : Année Un – Paul Dano & Stevan Subic, traduit par Jérôme Wicky (Urban Comics)

Spine-Tingling Spider-Man – Saladin Ahmed & Juan Ferreyra, traduit par Sophie Watine-Vievard (Panini Comics)

Meilleure série super-héros

Hellboy Tome 19 – Hellboy in Love – Mike Mignola, Christopher Golden & Matt Smith, traduit par Anne Capuron (Delcourt)

Poison Ivy Tome 3 – G. Willow Wilson, Marcio Takara et. al, traduit par Mathieu Auverdin (Urban Comics)

Transformers Tome 1 – Daniel Warren Johnson, traduit par Julien Di Giacomo (Urban Comics)

Ultimate Spider-Man in Ultimate Universe – Jonathan Hickman & Marco Checchetto, traduit par Jérémy Manesse (Panini Comics)

Wonder Woman Hors-la-loi Tome 1 – Tom King et Daniel Sampere, traduit par Thomas Davier (Urban Comics)

X-Men Red in Destiny of X/Fall of X – Al Ewing & Yildiray Cinar, traduit par Studio Makma/Benjamin Viette (Panini Comics)

Meilleur one-shot indé’

Au-Dedans – Will McPhail, traduit par Basile Beguerie (404 Comics)

Dawnrunner – Ram V & Evan Cagle, traduit par Maxime Le Dain (HiComics)

The Good Asian – Pornsak Pitchetshote & Alexandre Tefenkgi, traduit par Benjamin Viette (Komics Initiative)

Là Où Gisait le Corps – Ed Brubaker & Sean Phillips, traduit par Doug Headline (Delcourt)

It’s Lonely at the Centre of the Earth – Zoe Thorogood, traduit par Maxime le Dain (HiComics)

L’œil d’Odinn – Joshua Dysart & Tomas Giorello, traduit par Loup Salles (Bliss Editions)

Meilleure série indé’

Les Affamés du Crépuscule – G. Willow Wilson & Chris Wildgoose, traduit par Lucille Calame (Delcourt)

Birdking Tome 2 – Daniel Freedman & CROM, traduit par Thierry Albert (Les Humanoïdes Associés)

Kaijumax Tome 3 – Zander Cannon, traduit par Florent Degletagne (Bliss Editions)

Phantom Road Tome 1 – Jeff Lemire & Gabriel Walta, traduit par Laurent Laget (Panini Comics)

Sacrifice Tome 1 – Rick Remender & Max Fiumara, traduit par Benjamin Rivière (Urban Comics)

The Shaolin Cowboy Tome 4 : Pour une poignée de beaufs – Geoff Darrow, traduit par Lorraine Darrow (Futuropolis)

Meilleur album jeunesse

The Deep Dark – Molly Knox Ostertag, traduit par Romain Galland (Kinaye)

Friday Tome 3 – Ed Brubaker & Marcos Martin, traduit par Basile Béguerie (Glénat)

In Limbo – Deb JJ Lee, traduit par Léana Félix (Akileos)

Jane Face aux Sirènes – Vera Brosgol, traduit par Alice Delarbre (Rue de Sèvres)

Mobilis : Ma vie avec le Capitaine Némo – Juni Ba, traduit par Laurent Laget (Bayard Jeunesse)

Retour à Neverland Tome 1 – Tom Taylor & Jon Sommariva (Dupuis)

Prix Claude Vistel des comics de patrimoine

Den 2 : Muvovum – Richard Corben, traduit par Doug Headline (Délirium)

Garçonnes : les autrices oubliées des années folles – Trina Robbins, traduit par Marie-Paule Noël (Bliss Editions)

Hellboy – édition 30e anniversaire – Mike Mignola, traduit par Anne Capuron et Nick Meylaender (Delcourt)

Howard le Canard : intégrale 1973-1977 – Steve Gerber, Gene Colan et. al, traduit par Quentin Belmekki (Panini Comics)

The Vault of Horror Tome 1 – collectif (Akileos)

Zorro : la légende – Alex Toth, traduit par Pierre Charras (Urban Comics)

Le Prix Claude Vistel des comics de patrimoine a été baptisé ainsi avec la bénédiction de la famille de Mme Vistel, pionnière des comics en France qui a fait venir les comics Marvel aux éditions Lug dans les années 1960.

La sélection du Prix des Libraires a été choisie par un jury constitué de sept professionnels : Christopher Maloine (Comics Zone), Frank Laperche (Alfa BD), Guillaume Clavery (Comptoir du Rêve Comics), Damien Rameaux (Astro City), Simon Combaldieu (Excalibur Comics), Bruno Cosnier (Pulp’s Bordeaux) et Benoît Minville (FNAC La Défense).

Les albums en lice sont les suivants :

Au-Dedans – Will McPhail, traduit par Basile Beguerie (404 Comics)

Big Game – Mark Millar & Pepe Larraz, traduit par Thomas Davier (Panini Comics)

Dawnrunner – Ram V & Evan Cagle, traduit par Maxime Le Dain (HiComics)

Doctor Strange Fall Sunrise – Tradd Moore, traduit par Studio Makma/Benjamin Viette (Panini Comics)

Eight Billion Genies – Charles Soule & Ryan Browne, traduit par Laurent Laget (Panini Comics)

Friday Tome 3 – Ed Brubaker & Marcos Martin, traduit par Basile Béguerie (Glénat)

It’s Lonely at the Centre of the Earth – Zoe Thorogood, traduit par Maxime le Dain (HiComics)

La Maison des Impies - Ed Brubaker & Sean Phillips, traduit par Doug Headline (Delcourt)

Sacrifice Tome 1 – Rick Remender & Max Fiumara, traduit par Benjamin Rivière (Urban Comics)

Transformers Tome 1 – Daniel Warren Johnson, traduit par Julien Di Giacomo (Urban Comics)

Enfin, un formulaire de vote a été instauré en ligne pour que lectrices et lecteurs puissent choisir

librement leur album de comics préféré pour le Prix du Public. Les dix albums ayant obtenu le

plus de votes (sur plus de cinq cents participant(e)s) constituent la sélection suivante :

Âme Augmentée – Ezra Claytan Daniels, traduit par Philippe Touboul (404 Graphic)

Au-Dedans – Will McPhail, traduit par Basile Beguerie (404 Comics)

Birdking Tome 2 – Daniel Freedman & CROM, traduit par Thierry Albert (Les Humanoïdes Associés)

Dawnrunner – Ram V & Evan Cagle, traduit par Maxime Le Dain (HiComics)

The Good Asian – Pornsak Pitchetshote & Alexandre Tefenkgi, traduit par Benjamin Viette (Komics Initiative)

It’s Lonely at the Centre of the Earth – Zoe Thorogood, traduit par Maxime le Dain (HiComics)

L’œil d’Odinn – Joshua Dysart & Tomas Giorello, traduit par Loup Salles (Bliss Editions)

Le Dernier Festin de Rubin – Ram V & Filipe Andrade, traduit par Maxime Le Dain (Urban Comics)

Sacrifice Tome 1 – Rick Remender & Max Fiumara, traduit par Benjamin Rivière (Urban Comics)

Transformers Tome 1 – Daniel Warren Johnson, traduit par Julien Di Giacomo (Urban Comics)

Les journalistes spécialisés Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, créateurs du podcast First Print, ont réuni autour d’eux un jury composé d’Anna Cazalis (libraire chez Pulp’s Comics), Nivraë (créatrice de contenus et podcastrice), Daniel Andreyev (journaliste spécialisé) Le Commis des Comics (vidéaste) et de Frédérick Sigrist (humoriste et animateur de l’émission Blockbusters sur France Inter) pour choisir les meilleurs albums de comics dans six catégories différentes.

L'événement est parrainé par l'artiste RUN, qui en a signé l'affiche.

Les lauréats seront dévoilés le 6 décembre 2024 au cours d’une cérémonie de remise de prix qui se tiendra au Club de l’étoile, à Paris.

