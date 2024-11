Autrice de 40 romans, Barbara Taylor Bradford est morte

« Je ne vais pas rester dans l'histoire comme une grande figure de la littérature. Je suis une autrice commerciale, une conteuse d'histoires », indiquait Barbara Taylor Bradford à son sujet en 1979, dans un entretien au New York Times. Elle venait alors de publier A Woman of Substance (L'espace d'une vie, Belfond, traduit par Michel Ganstel), le premier tome d'une de ses sagas les plus lues, Emma Harte.

Partie tôt du système scolaire britannique, à l'âge de 15 ans, Barbara Taylor a commencé sa carrière dans l'écriture en tant que dactylographe pour le Yorkshire Evening Post. À l'âge de 20 ans, elle part pour Londres, et se spécialise dans la décoration d'intérieur, écrivant sur ce sujet pour différents journaux. Elle publiera d'ailleurs plusieurs ouvrages sur la décoration, avant de s'essayer à la fiction.

Elle épouse le producteur américain Robert Bradford en 1963, et le couple s'installe aux États-Unis. Déjà bien avancée dans la trentaine — elle est née en 1933 à Leeds —, Barbara Taylor Bradford s'interroge alors sur ses envies d'écriture. « Je me suis dit : et si, à l'âge de 55 ans, je n'ai toujours pas réussi à écrire un roman ? Je deviendrais une de ces romancières frustrées, amères », se souvenait-elle auprès de l'Observer, en 2006.

Taylor Bradford avait déjà commencé, puis abandonné, quatre récits, mais elle persiste, et se lance même dans une ambitieuse saga, centrée sur le personnage d'Emma Harte.

Des « femmes ordinaires »

« Sans arrêt curieuse, intéressée par tout le monde et extraordinairement motivée, elle adorait écrire, et les conversations que nous avions sur ses personnages étaient toujours les meilleures heures de ma semaine », a souligné Lynne Drew, son éditrice de longue date au sein du groupe HarperCollins, qui portait ses ouvrages en version originale.

Plusieurs dizaines de ses livres ont été publiés en France, notamment Les femmes de Cavendon (traduit par Marion Roman, Le Livre de Poche), L'espace d'une vie (traduit par Michel Ganstel, ArchiPoche) ou encore La splendeur de Cavendon Hall (traduit par Nelly Ganancia, Le Livre de Poche).

Vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, L'espace d'une vie n'est qu'un best-seller au sein d'une bibliographie qui en compte un certain nombre. Millionnaire grâce à l'écriture, Barbara Taylor Bradford aurait écoulé plus de 90 millions d'ouvrages en une quarantaine de langues.

Les récits de Taylor Bradford s'intéressaient généralement à des femmes d'origine modeste ou qui s'étaient élevées socialement grâce à leur talent et à leur travail. Elles se trouvaient souvent mises en danger ou remises en cause par un bouleversement, qu'elles surmontaient par leur courage et leur abnégation. « J'écris au sujet de femmes ordinaires, qui accomplissent des faits extraordinaires », assurait-elle.

Ses manuscrits sont conservés au sein de la Brotherton Library, de l'université de Leeds, avec d'autres archives données par la romancière à l'institution.

