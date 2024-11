Serge Gruzinski lauréat du Prix Fondation Martine Aublet 2024

Au début du XVIe siècle, les dictionnaires bilingues connaissent une expansion remarquable. Ces ouvrages reflètent-ils l’émergence d’une vision sociale et historique du langage ou s’inscrivent-ils dans le projet d’une mise en ordre ontologique du monde ? Cette quête d’une trame langagière commune apparaît comme une réponse à l’effritement de l’idée biblique d’une langue originelle.

Confrontés à l’extraordinaire diversité des langues amérindiennes, les Européens créent, à travers les dictionnaires, un espace de traduction. Cependant, il est encore possible de s’extraire de l’univers créé par la « raison lexicographique » pour explorer ses failles et discerner des formes de constructions du monde que l’ontologie du langage avait effacées.

Historien de renommée internationale, Serge Gruzinski enseigne l’histoire en France (EHESS), aux États-Unis (Princeton) et au Brésil (Université du Pará, Belém). Spécialiste de la mondialisation ibérique au XVIe siècle, il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels La Pensée métisse (Fayard-Pluriel, 2012), L’Aigle et le Dragon (Fayard, 2012) et, plus récemment, Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne (Fayard, 2020).

Le jury du Prix Martine Aublet :

Xavier Darcos, de l’Académie française, Président du Jury

Dominique Bourgois, Éditrice

Emmanuel Kasarhérou, Président du musée du quai Branly-Jacques Chirac

Benoît de L'Estoile, Directeur du département de la recherche et de

l'enseignement au musée du quai Branly-Jacques Chirac

Alain Minc

Malcy Ozannat, Éditrice

Bruno Roger, Président de la Fondation Martine Aublet

Baptiste Roger-Lacan

Mathieu Roger-Lacan

Carlo Severi, Directeur d’études à EHESS et directeur de recherche au CNRS,

membre du laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France

Alina Gurdiel, Coordinatrice du Prix Fondation Martine Auble

Le palmarès depuis sa création :

2012 I Françoise Héritier - Le Sel de la Vie, Éditions Odile Jacob

2014 I Maurice Godelier - Lévi-Strauss, Éditions du Seuil

2015 I Emmanuelle Loyer - Lévi-Strauss, Éditions Flammarion

2016 I Philippe Paquet - Simon Leys, Éditions Gallimard

2018 I Sanjay Subrahmanyam - L’Inde sous les yeux de l’Europe, Alma Editeur

2019 I Michael Lucken - Le Japon grec, Éditions Gallimard

2020 I Gilles Havard - L’Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau-

Monde, Éditions Flammarion

2021 I Philippe Descola – Les Formes du visible, Éditions du Seuil

2022 I Jean-Claude Monod (dir) – Dictionnaire Lévi-Strauss, Éditions Bouquins

2023 I Silvia Ferrara – Avant l’écriture, Éditions du Seuil

