L’utopie des poseurs de bombes

Il est facile de faire l’apologie de la violence en invoquant une noble cause. Si Hamlet avait arraché le trône du Danemark à son oncle, il aurait régné en tyran instable au nom de la justice.

Je m’intéresse aux jeux de pouvoir, cette chambre froide des interactions humaines. Et à l’individualisme dissimulé derrière les grandes causes. J’aime Ibsen. Ses protagonistes sont en avance sur leur temps, ils peuvent réformer la société (Les Revenants ont ouvert le débat de l’euthanasie en 1881), mais Hedda, Rebekka et Rosmer sont aussi des narcissiques névrosés. Le dramaturge norvégien synthétise le problème : la révolution est un échec, non à cause de l’idée, mais de l’homme.

Dans L’allumette de Pandore, une question centrale se dégage : comment en arrive-t-on à justifier une utopie de poseur de bombes ? Un père a commis un crime aux Pays-Bas dans les années 1970, marquées par le terrorisme de la guérilla urbaine. À sa mort en 2012, sa fille tente de comprendre ses motivations et la disparition de sa mère, survenue à la même époque.

1977 était une année de chaos. En République fédérale d’Allemagne, le gouvernement gangréné de nazis répondait par des méthodes fascistes au terrorisme de la Fraction Armée Rouge (RAF), la « bande à Baader-Meinhof ». Pour exiger la libération de son noyau dur, la RAF détourne l’avion Landshut. En s’attaquant aux civils, éternels personnages secondaires, elle franchit la ligne rouge qu’elle s’était tracée. Un assaut du GSG-9 ouest-allemand met fin à la prise d’otage. Le lendemain, Ensslin, Baader et Raspe sont retrouvés morts dans leur cellule. Aujourd’hui, la thèse de l’assassinat est jugée possible.

Comment en est-on arrivé là, dix ans après l’utopie de mai 1968 ? D’un côté, l’Allemagne de l’Ouest bafouait les droits humains de ses détenus politiques (isolés et privés de stimuli, classiques de la « white torture »). De l’autre, un mouvement censé représenter le peuple prenait ce même peuple en otage. Dans ce bras de fer entre jeunesse rouge et « génération Auschwitz » (l’expression est d’Ensslin), la violence a triomphé. Schleyer, le patron des patrons enlevé puis liquidé par la RAF, était responsable de milliers de morts tchécoslovaques. Non sans susciter la controverse, l’historien du nazisme Götz Aly a comparé la radicalisation de la RAF à celle de la jeunesse du IIIe Reich.

Dès qu’on porte un regard sur l’Histoire, le regard et l’histoire sont problématiques. Les rôles de bourreaux, héros et victimes sont permutables. C’est ce qui m’intéresse. Une tante de mon père racontait qu’à la Libération des Pays-Bas, beaucoup de viols avaient été commis par les Alliés. Seulement, le gouvernement a étouffé l’affaire. On n’accable pas les sauveurs. Nous avons tendance à cosmétiser le passé. Nous débaptisons des rues, c’est une bonne chose, mais aucune voix raisonnable ne suggérera de dynamiter le Colisée. Pourtant, il emblématise l’un des pires régimes totalitaires de l’histoire. Le plus visible est sous nos yeux. Nous l’oublions.

Dans la fiction, il n’y pas de violence gratuite, je crois. S’y confronter permet de désamorcer la terreur. J’ai grandi dans les ironic nineties, quand l’art choquait pour amener la réflexion.

Aujourd’hui, sous une bienveillance louable se cache une logique infantilisante (et une déresponsabilisation pour la source). Des trigger warnings anticipent les stimuli susceptibles de nous violenter. On nous explique quand fermer les yeux, mais au même moment, aucun pion envoyé au casse-pipe sur le champ de bataille européen ne lira cette mise en garde : « Attention, ce terrain vous expose à des cadavres. »

Il me semble que nous retournons vers une société plus ironique, moins encline à nous ménager. Aujourd’hui, un humour grinçant nous vient des tranchées. La guerre hybride a pris cette forme : une guerre de memes. À la violence, nous opposons ce bouclier. Ou cette arme.

Je ne pense pas que la fiction puisse changer le monde, mais se plonger dans un livre, c’est un acte méditatif, pacifique, un sédatif qui, comme l’humour, nous éloigne d’actions néfastes sans les dissimuler. À mon sens, écrire un roman psychologique implique d’adopter des points de vue problématiques, d’éprouver de l’empathie à l’égard de protagonistes qui n’en ont aucune. Je serais une victime parfaite du syndrome de Stockholm : quand j’ai commencé à aimer des personnages indéfendables, j’ai su que le livre était fini.

Elodie Glerum

L'allumette de Pandore paraît ce 26 novembre aux éditions La Veilleuse.

Élodie Glerum, écrivaine néerlando-suisse, mène une carrière en parallèle en tant que traductrice. Elle est l’auteure de La Belle époque (Paulette éditrice, 2016), Erasmus (d’autre part, 2018), et La constellation des naufrages (L’Âge d’Homme, 2018).

En collaboration avec Guy Y. Chevalley, elle a coécrit Le Carnotzet mystère (Favre, 2022), une parodie de roman policier commandée initialement par la Commission artistique de la Vaudoise. Membre fondatrice du collectif littéraire AJAR, elle y a été active de 2012 à 2022 et a participé à l’écriture du roman collectif Vivre près des tilleuls (Flammarion, 2016).

Lauréate de résidences d’artiste en Finlande, en Lettonie, aux Shetland, en Suède et en Suisse, Élodie a également reçu une bourse Pro Helvetia en 2018 pour soutenir l’écriture de son roman L’allumette de Pandore, ainsi qu’une bourse culturelle de la Fondation Leenaards en 2022.

Crédits photo : Sophie Wright (La Veilleuse)

