Voix vives : à Sète, le festival de poésie appelle à l'aide

Le Festival « Voix Vives, de Méditerranée en Méditerranée » est une célébration annuelle de la poésie méditerranéenne contemporaine qui se tient à Sète, ville natale de Paul Valéry et de Georges Brassens. L’événement rassemble poètes et artistes de divers horizons méditerranéens, et propose au public une plongée dans tout ce que la région offre.

Depuis 1998, la manifestation s’investit dans la célébration de la poésie, cherchant à la rendre accessible au plus grand nombre. En très grande partie gratuite, elle a opté pour une politique favorisant la participation d’un large public. Un moyen qui, jusqu’à présent, incite à la découverte de la poésie contemporaine.

Pour qui a eu l’occasion d’y prendre part, l’événement fait vibrer chaque été les rues, jardins et places de Sète au son de la poésie, du conte et de la musique issus de toutes les cultures méditerranéennes. Mais ici comme ailleurs, on redoute les mesures et coupes budgétaires, au point de se tourner vers le public, pour l’édition 2025.

« Dans le contexte difficile qui est aujourd’hui celui de la culture, et particulièrement de la poésie, nous faisons appel à vous pour préserver cet événement qui reçoit chaque année une réponse particulièrement forte du public (près de 75.000 spectateurs), pour maintenir la dynamique et la diversité qui sont les siennes », indique le festival dans un appel à soutien, diffusé sur Helloasso.

Collecte de dons, pour l'avenir

Jointe par téléphone, la présidente du Festival, Maïthé Vallès-Bled ne cache pas une véritable inquiétude, « dans le contexte actuel. Nous attendons les éléments du côté des partenaires institutionnels. Pour ce qui est de nos partenaires privés, nous souhaiterions les fédérer, mais actuellement, tout est difficile », explique-t-elle.

Le don (déductible des impôts à hauteur de 66 %) servira, quel que soit son montant, à :

• Assurer la venue de poètes et artistes de tous horizons, qui font de ce festival un espace de diversité culturelle et de création.

• Maintenir la multiplicité et la gratuité des événements, pour que la poésie et la culture soient accessibles à tous, sans barrière.

• Soutenir les jeunes talents et favoriser la rencontre entre les générations, avec des ateliers, des lectures et des performances dédiés à l’échange et à la transmission.

• Développer des actions éducatives pour les jeunes et tous les publics afin de faire découvrir la poésie comme un espace de liberté et d’expression.

« Ensemble, faisons que puisse se poursuivre dans de bonnes conditions cette aventure humaine et artistique qui rassemble chaque année des milliers de passionnés et de curieux. Votre générosité est essentielle pour que le Festival Voix Vives puisse continuer à faire rayonner la poésie dans tous ses éclats », conclut la manifestation.

Crédits photo : Voix vives

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com