Pays de la Loire : 150 000 emplois menacés ? La culture se rebiffe

Parmi les signataires de l’appel, on retrouve aussi Daniel Pennac, Jean Rouaud, Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, Pierre Bordage, Laurent Binet, Tanguy Viel, François Bégaudeau, Etienne Davodeau, Marie-Hélène Lafon, Louis-Philippe Dalembert, Yves Jouan, Clémentine Beauvais, ou encore Anthony Poiraudeau.

"Un coup porté à la société civile tout entière"

Les artistes et professionnels de la culture tirent la sonnette d’alarme face à une situation jugée inédite. « Nous sommes choqués par les récentes déclarations de la présidente du Conseil Régional, Madame Christelle Morançais, et terrifiées par les arbitrages budgétaires qui seraient prévus au vote de l'assemblée régionale du 19 décembre 2024 », déclarent-ils dans un texte commun.

Les chiffres avancés sont édifiants : une coupe budgétaire de 73 % du budget de fonctionnement de la culture, effective dès 2025 : « C’est un coup porté à la société civile tout entière. Aucune autre région n’a fait de tels choix à l’échelle nationale. »

Ce choc budgétaire mettrait en péril, selon les signataires, 150.000 emplois directs et indirects, qu’ils soient permanents ou intermittents, ainsi que les petites entreprises et professions libérales qui gravitent autour de ce secteur. « Nous dénonçons ce qui s’apparenterait à un plan social de la culture », précisent les signataires, pointant une décision « mortifère » pour l’écosystème local et les grandes priorités affichées par la Région : la jeunesse, l’emploi et la transition écologique.

Les artistes rappellent avec force leur lien à ce territoire qu’ils parcourent chaque jour avec leurs œuvres, concerts, spectacles et films. Des bibliothèques aux écoles, des hôpitaux aux maisons de retraite, leur présence façonne le paysage culturel ligérien. « Chaque jour, nous constatons la vitalité culturelle de cette région. Nous savons qu’elle est le fruit de décennies du travail patient de femmes et d’hommes engagé·es qui ont œuvré à la décentralisation culturelle. »

Les porteurs de ce texte mettent aussi en avant un modèle français, basé sur le financement croisé entre collectivités et État. Pourtant, les décisions annoncées par la Région, « prises sans concertation aucune et du jour au lendemain », fragiliseraient cet équilibre.

« Nous dénonçons une dialectique visant à créer de la division au sein de la société, à désigner les bonnes et les mauvaises manières de produire de la vie artistique et culturelle », ajoutent les signataires, soulignant que c’est la complémentarité entre secteur public et industries culturelles qui fait la richesse du tissu culturel français.

Face à cette situation, ils demandent à être consultés dans cette décision aux conséquences graves. « Tout cela est aujourd’hui violemment attaqué », concluent-ils.

La pétition, lancée le 22 novembre, a déjà été signée par 28.375 personnes.

Réinventer un modèle culturel ?

La Maison Julien Gracq, située à Saint-Florent-Le-Vieil évoquait la semaine dernière un avenir incertain en raison des coupes budgétaires drastiques annoncées par la Région Pays de la Loire. Un cas non isolé : d’autres structures culturelles subventionnées, comme la Maison de la poésie de Nantes, risquent également de perdre tout soutien dès 2025. Ces coupes interviennent dans un contexte d’économies annoncées par la présidente de région, Christelle Morançais, membre d’Horizons, qui prévoit une réduction budgétaire de 100 millions d’euros, dont 60 à l’initiative de la Région, et 40 pour répondre aux exigences du gouvernement.

Des associations comme Mobilis, le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, ont dénoncé une décision « sans concertation » aux conséquences financières et sociales graves pour un secteur déjà fragile.

Face aux critiques, la présidente de région, Christelle Morançais, justifie ces mesures par la nécessité de réinventer un modèle culturel qu’elle juge trop dépendant de l’argent public. Cette politique budgétaire doit également toucher les effectifs régionaux, avec 100 postes non remplacés d’ici la fin du mandat.

Ce lundi 25 novembre, près de 2000 personnes, artistes, techniciens et soutiens, se sont rassemblées devant l’Hôtel de région à Nantes pour protester contre les coupes budgétaires drastiques.

Crédits photo : Pays-de-la-Loire : mobilisation des artistes et professionnels de la culture contre les sévères coupes budgétaires envisagées par la Région

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com