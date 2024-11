Antoine Renand signera son prochain roman chez HarperCollins

Les tensions entre la France et l’Algérie ont franchi un nouveau cap, avec la littérature en ligne de mire. Après les polémiques autour de Kamel Daoud, c’est désormais Boualem Sansal qui se retrouve au coeur de l'actualité. Arrêté à Alger le 16 novembre, et toujours introuvable, son sort inquiète autant le monde littéraire que politique, dans un climat de relations diplomatiques de plus en plus tendues. Décryptage d’une affaire sensible.