Mort de l’écrivain et militant sud-africain Breyten Breytenbach

Daphnée Breytenbach, sa fille, a rendu hommage à son père, en soulignant : « Ses mots, ses toiles, son imagination, sa résilience continueront à nous guider. Il laisse un vide immense. Il était l’être le plus exceptionnel qu’il m’ait été donné de connaître. Je suis immensément fière de l’appeler mon père. »

Né en 1939 à Bonnievale, une petite ville de la province du Cap en Afrique du Sud, Breyten Breytenbach s’est distingué comme l’une des figures majeures de la littérature de langue afrikaans.

Poète, écrivain, mais aussi peintre, il a publié une cinquantaine de livres, parmi lesquels Confession véridique d’un terroriste albinos (1984, Stock), inspiré de son emprisonnement. Mais aussi Mouroir : notes-miroir pour un roman, publié l'année précédente dans la même maison, ou Mémoire de poussière et de neige (1989, Grasset).

Ses recueils de poésie tels que Métamortphase (1987, Grasset) et La main qui chante (2020, Bruno Doucey). Ses œuvres ont été traduites principalement par Georges Lory, pour ses poèmes, et Jean Guiloineau côté roman.

Au bout de ses idées



Figure principale de la lutte contre l’apartheid dans son pays, Breyten Breytenbach s’est exilé en France au début des années 1960, fuyant le régime de ségrégation raciale qu’il a toujours combattu avec vigueur.

En 1963, il épouse Yolande Ngo Thi Hoang Lien, d’origine vietnamienne. Un mariage interethnique, illégal et passible de prison en Afrique du Sud, qui reflète son refus de la ségrégation. Il retourne pourtant dans son pays natal en 1975, malgré l’interdiction. Accusé à tort d’activités terroristes, il est arrêté et emprisonné pour sept ans, dont deux en isolement. Seul son frère, commandant des forces spéciales du régime, était autorisé à lui rendre visite.

Naturalisé français en 1982 à sa libération, grâce à l’intervention du président François Mitterrand, Breyten Breytenbach reprend sa vie d’écrivain et de militant en France. Il reçoit les plus hautes distinctions culturelles, telles que le titre de chevalier de la Légion d’honneur et celui de commandeur des arts et des lettres. En parallèle, il continue de voyager, partageant son temps entre la France, les États-Unis, le Sénégal, où il dirigeait l’Institut Gorée pour la promotion de la paix, et l’Afrique du Sud.

Jusqu’à sa mort, Breyten Breytenbach a gardé intacte sa capacité d’indignation. Après l’avènement de la démocratie multiraciale en Afrique du Sud en 1994, il s’était montré critique envers la nouvelle élite, qu’il décrivait comme une « parade sans fin de clowns corrompus, incompétents, indifférents et arrogants ».

Dans un communiqué, l’ancien ministre français de la Culture Jack Lang a salué « un rebelle au cœur tendre », qui « aura été de toutes les luttes en faveur des droits de l’homme ». Et de conclure : « L’Afrique du Sud, cette nation arc-en-ciel si chère à Nelson Mandela, lui doit beaucoup. Éclaireur des consciences, Breyten Breytenbach restera une lumière de nos imaginaires et un exemple de lutte en faveur de toutes les libertés. »

Crédits photo : Luigi Novi (CC BY 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com