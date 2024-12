Concurrence : le rachat de Delcourt par Editis validé “sans conditions

« L’Autorité a considéré que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence », peut-on lire dans le communiqué diffusé ce jour. Cette acquisition représentera l’une des opérations majeures dans la stratégie du groupe Editis — entraînant, comme il se doit, certains risques financiers. Pour autant, la validation de l’autorité de la concurrence française, prévue pour début 2025, arrive avec un peu d’avance.

Un changement de paradigme

Si le montant de la transaction est évalué entre 110 et 140 millions € selon les médias, l’avenue de France n’a rien confirmé à cette heure. Le groupe Delcourt (qui contient Soleil, Tonkam et Delsol, la filiale de diffusion) avait échappé à Editis en 2018 consolidera Editis sur le volet de la bande dessinée.

Or, s’il fallait des moyens financiers significatifs pour cet investissement, peu de groupes étaient en mesure de se porter acquéreurs. D’un côté, le coût s’avère non négligeable, de l’autre, des entités comme Média Participations se seraient retrouvées en position de monopole. Donc déboutées par l’Autorité.

Selon les estimations, Editis représenterait, une fois les catalogues intégrés, près de 15 % de parts de marché pour le 9e Art. Ce dernier, qui a connu des années ultra-fastes en 2021 et 2022, avait réduit la voilure l’an passé.

Selon les informations que ActuaLitté a pu obtenir, la distribution des titres de Delcourt ne s’effectuera qu’en 2026 — le temps de quitter Hachette Distribution, actuellement partenaire de la société. « De quoi faire d'Editis un concurrent non redoutable pour Média Participations », souligne un observateur, chiffres en mains.

De fait, les données 2022 placent Editis à 798 millions € et Delcourt à plus de 73 millions de chiffre d’affaires. De quoi distancer un peu plus l’entreprise que dirige Vincent Montagne, qui affichait sur cette même année 722 millions €.

En 2018, la société d’investissement Florac entrait au capital de Delcourt, fondé en 1986. « Ils sont dans une perspective de cession dans des conditions les plus favorables, à l’instar de tout fonds d’investissement », nous assure un proche du dossier. Une association qui favoriserait la croissance de la structure, et notamment par des « opérations de croissance externe », assurait-on à l’époque.

Autrement dit, de rachat.

Un gros morceau, tout de même

Dans son avis, l’Autorité indique avoir fait évoluer sa pratique décisionnelle en matière de définition des marchés, s'inspirant de la décision de la Commission européenne Vivendi-Lagardère. Elle a également envisagé de différencier, dans le marché de la vente de livres, les bandes dessinées "franco-belges", les mangas et les comics.

Selon ses analyses, sont ainsi écartés les risques potentiels liés à la complémentarité des activités d'Editis, un acteur généraliste de l'édition, et de Delcourt, spécialisé dans les bandes dessinées. Il en va de même concernant les possibles cumuls sur des marchés tels que l'acquisition de droits, les services de diffusion et la vente de livres, en raison des parts de marché limitées de la nouvelle entité et de la présence d'alternatives suffisantes.

L'Autorité souligne également que l'opération n'entraînerait pas de verrouillage des services de diffusion et de distribution pour les concurrents d'Editis, grâce aux faibles gains attendus d'une telle stratégie et à la disponibilité d'alternatives comme Hachette et Madrigall.

Enfin, elle a analysé des stratégies potentielles d'Editis, telles que la vente groupée ou la globalisation des négociations commerciales, et a conclu que leur impact sur les marchés serait marginal grâce à la capacité des concurrents à les contrer.

Un investissement et pas des moindres

Reste que les analystes y voient une emplette qui ne sera pas sans conséquence sur les finances d’Editis. Pour l’heure, le mode de financement n’a pas été dévoilé, mais même en association capitaux et endettement, l’opération sera surveillée comme le lait sur le feu. En outre, Delcourt conserverait toute son autonomie, à cette heure.

En juin dernier, ActuaLitté avait appris que le groupe Delcourt mandatait la banque Rothschild pour opérer cette cession : les regards s'étaient alors tournés vers Editis comme principal repreneur. De fait, Hachette Livre aurait rapidement jeté l'éponge, considérant que les enchères étaient trop élevées.

