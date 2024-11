Boualem Sansal, Kamel Daoud : otages d'un conflit franco-algérien ?

L’une des causes principales de ce regain de turbulences, est la décision de la France de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en juillet dernier. Une annonce qui a provoqué l’indignation du régime algérien, exprimant une « grand regret et leur profonde désapprobation » face à cette décision, la qualifiant d’« inattendue, inopportune et contre-productive ».

Le 26 juillet 2024, le ministère algérien des Affaires étrangères publiait un communiqué, dans lequel se cachaient des menaces à peine voilées : « Le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité. »

Tensions croissantes

Quelques jours plus tard, la France apprenait le « retrait avec effet immédiat » de l’ambassadeur algérien en France. Le 9 octobre 2024, ActuaLitté annonçait l’exclusion de Gallimard au Salon du Livre d’Alger. « Nous venons de recevoir un courrier qui n’apporte aucune explication quant aux raisons ou motifs qui justifient cette décision », nous indiquait Antoine Gallimard. Mais, en coulisses, des rumeurs pointaient du doigt la publication d’un ouvrage en particulier : Houris, de Kamel Daoud.

Avant même de recevoir le prix Goncourt, ce roman était déjà au cœur des polémiques. Et pour cause, il relate les répercussions de la guerre civile algérienne des années 1990, une période occultée dans l’histoire officielle du pays. En effet, l’article 46 de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale interdit toute évocation publique de cette guerre, sous peine de sanctions.

Extrait de l’article 46 de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale

Une controverse très médiatisée s’ajoute à ces tensions : l’Algérienne Saâda Arbane accuse Kamel Daoud d’avoir utilisé son histoire sans consentement, via des informations transmises par son épouse psychiatre, en violation du secret médical.

Kamel Daoud victimes de "campagnes diffamatoires"

Si elle déclare avoir porté plainte en août dernier, à la sortie du livre, c’est le 16 novembre 2024 que ces accusations deviennent publiques et officielles. Ce jour-là, Saâda Arbane et son mari donnent une interview à la chaîne algérienne One TV, dans laquelle elle affirme que le roman raconte sa propre histoire. Rescapée d’une tentative d’égorgement par des islamistes, elle reconnaît sa canule, ses cicatrices, ses tatouages et son salon de coiffure.

Son éditeur Gallimard avait alors dénoncé les « violentes campagnes diffamatoires orchestrées par certains médias proches d’un régime dont nul n’ignore la nature », envers l’écrivain depuis la publication du roman.

Une mobilisation internationale sans précédent

Si Kamel Daoud n’a pas répondu à ces accusations, il a pris position le 21 novembre dans une tribune adressée au Figaro, dans laquelle il apporte son soutien à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté quelques jours plus tôt à l’aéroport d’Alger.

Ce 23 novembre, c’est toute la sphère littéraire qui s’est agitée dans une tribune relayée par Le Point. Les prix Nobel Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Orhan Pamuk et Wole Soyinka, ainsi que Salman Rushdie, Peter Sloterdijk, Andreï Kourkov, Roberto Saviano, Giuliano da Empoli et Alaa el Aswany, ont demandé sa libération, dans un texte rédigé par Kamel Daoud : « Nous ne pouvons pas rester silencieux. Il y va de la liberté, du droit à la culture et de nos vies à nous, écrivains ciblés par cette terreur. Je lance un appel urgent à la solidarité internationale : exigeons la libération immédiate de Boualem Sansal et de tous les écrivains emprisonnés pour leurs idées ».

Hédi Kaddour et Boualem Sansal - Académie française /ActuaLitté CC-By-SA 2.0

Le 21 novembre 2024, une pétition en ligne intitulée « Libérez Boualem Sansal ! » a également été lancée sur change.org par Vivre LAREP, et a obtenu, à ce jour, 14.246 signatures.

Un écrivain sous la menace depuis des années

Boualem Sansal n’est pas un inconnu des autorités algériennes. Son œuvre, souvent critique à l’égard du régime, explore les thèmes de la corruption, de l’autoritarisme et des dérives religieuses. Déjà en 2006, dans une tribune publiée par Le Figaro, il dénonçait la mainmise du régime sur la société : « L’Algérie est devenue un laboratoire du totalitarisme, où la peur règne en maître. » Depuis, il est régulièrement accusé de porter atteinte à l’image de son pays.

Malgré cette pression constante, Boualem Sansal a continué à écrire et à s’exprimer librement, devenant une figure emblématique de la résistance intellectuelle. D’après Le Monde, son arrestation pourrait être liée à ses déclarations au média d’extrême droite Frontières, où il soutenait la thèse marocaine affirmant que le territoire marocain aurait été amputé au profit de l’Algérie sous la colonisation française. Le quotidien précise qu’une telle prise de position constituerait une « ligne rouge » pour Alger, susceptible d’entraîner des accusations « d’atteinte à l’intégrité nationale » à l’encontre de l’écrivain.

Toujours sans nouvelles de Boualem Sansal ?

L’entourage du président Emmanuel Macron a exprimé, ce jeudi 21 novembre, sa « vive préoccupation » face à sa disparition, en précisant que « les services de l’État sont mobilisés pour éclaircir sa situation ». Et, quelques jours plus tard, le dimanche 24 novembre, Gallimard annonçait avoir confié la défense de l’écrivain à maître François Zimeray, du cabinet Zimeray & Finelle Avocats, expert en droits de l’Homme.

Ce dernier, invité sur RTL ce lundi 25 novembre, donnait, pour la première fois, des nouvelles de la situation de l’auteur : « La défense algérienne de Boualem Sansal n’est pas constituée », déclarait-il. Et de poursuivre « Il sera présenté au parquet cet après-midi. [...] C’est très important qu’il soit désigné par un avocat algérien, et si possible un avocat de son choix. »

"Nous devons rester très vigilants"

Il précise toutefois ne disposer d'« aucune information précise » sur les conditions de détention ou l'emplacement actuel de l'écrivain. « Il est essentiel de rester extrêmement vigilants quant au respect des droits fondamentaux, conformément aux engagements internationaux ratifiés par l’Algérie. »

À LIRE – L'Algérie a-t-elle enfermé Boualem Sansal ?

Bien qu’il ignore le fondement légal de l’arrestation et de l’incarcération, l’avocat est convaincu que celle-ci est liée à « l’ensemble de son œuvre ». Il évoque « sa liberté de ton, son indépendance d’esprit et, bien sûr, les critiques qu’il a exprimées grâce à cette liberté ».

Crédits image : À gauche Kamel Daoud, à droite Boualem Sansal / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com