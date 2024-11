Six lauréats pour les Bourses-Emmanuèle Bernheim 

Du 2 au 30 septembre 2024, 326 candidatures nous sont parvenues : 191 en arts plastiques et 135 en littérature.

En hommage à la romancière, scénariste et collectionneuse disparue en 2017, le Fonds attribue à chaque lauréat une Bourse-Emmanuèle Bernheim, d’un montant de 10.000 euros. Le jury littérature, composé d’Alice d’Andigné (éditrice), Nathalie Azoulai (romancière), Jacques Fansten (scénariste et réalisateur) et Delphine Pineau (productrice), a décerné les bourses aux écrivains suivants :

Benoît Coquil

Laure Gouraige

Charlie Roquin

Le jury arts plastiques, réuni autour de Pascale Bernheim (présidente de l’association Musique et Spoliations), Stéphane Corréard (galeriste), Laurent Goumarre (journaliste et artiste), Michel Pineau (collectionneur), François de Ricqlès (commissaire-priseur) et Noémie Yanez-Arrieta (Fonds de Dotation Claude de Soria), a sélectionné :

Pooya Abbasian

Brice Robert

Norma Trif

La remise des Bourses-Emmanuèle Bernheim s’est déroulée le vendredi 22 novembre 2024, à 19 heures, à la Galerie Loeve&Co Marais, située au 16, rue de Montmorency, 75003 Paris.

Crédits photo : Au premier plan : Alice D'Andigné, le lauréat Benoît Coquil et Serge Toubiana / Au second plan, François de Ricqlès, Delphine et Michel Pineau, Pascale Bernheim. (Photo : Guillaume Luce). Fonds Emmanuèle Bernheim

Par Hocine Bouhadjera

