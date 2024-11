Pour en parler, nous avons convié Jérémie Banel, qui se décrit volontiers et avec le sourire comme « libraire sans librairie ». Fort d’une quinzaine d’années d’expérience, dont dix avec une spécialisation dans les sciences humaines, il nous raconte cette œuvre incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire complexe et riche de l'Amazonie.

« Je n’ai pas été déçu de cette belle rencontre avec, à la fois, un sujet, un auteur, un style, une somme de choses qui font tout le sel de ce livre. » Mais alors, que raconte cet ouvrage ?

« Dans son ensemble, on pourrait simplement dire simplement qu’il s’agit de toute l’histoire de l’Amazonie dans l’art. En réalité, c’est toute une Histoire, celle du Monde, qui dépasse largement le strict cadre géographique », précise Jérémie Banel.

« Il parle aussi, évidemment, de perspectives contemporaines puisqu’il est question d’exploitation de la forêt, l’extractivisme… des thématiques qui nous touchent beaucoup. »

Et puis, un immense retour en arrière dans le temps, des milliers d’années avant notre monde moderne.

Sauf que l’on passerait à côté de cette somme immense, en oubliant « l’hommage aux gens qui vivent là-bas : c’est ce qui en fait un livre profondément humain. C’est une lecture à mettre entre toutes les mains, parce qu’elle amène les lecteurs là où ils n’auront certainement jamais la chance de se rendre. Toute l’aisance de Marcio Souza s’y retrouve : cette faculté de prendre le lecteur par la main, pour l’amener à découvrir quelque chose d’immense. Tout est plus grand que la vie en Amazonie ».

Un entretien à découvrir dans notre podcast :

Publié en 2019, et traduit aux éditions Métailié (Stéphane Chao, Danielle Schramm, Hubert Tézenas) Amazonie - De la période précolombienne aux défis du XXIe siècle offre une analyse exhaustive de la région, depuis les civilisations précolombiennes jusqu'aux enjeux contemporains.

Originaire de Manaus, Marcio Souza apporte une perspective de sociologue, d'historien et de critique littéraire, explorant les aspects géographiques et anthropologiques de l'Amazonie.

Il met en lumière toute la diversité ethnique et culturelle et relie le passé au présent, en abordant les défis actuels tels que la déforestation, les pressions économiques et les questions environnementales. Une réflexion sur l'impératif que de rechercher (et trouver) des alternatives pour préserver l'Amazonie.

Un écrivain avec l'Amazonie rivée au coeur

Márcio Souza, né en 1946 à Manaus, au cœur de l'Amazonie brésilienne, est un écrivain, metteur en scène de théâtre et d'opéra, ainsi qu'un essayiste reconnu. Il a consacré une grande partie de son œuvre à l'exploration de l'histoire et de la culture amazoniennes. Son premier roman, L'Empereur d'Amazonie (1976, trad. Béatrice de Chavagnac), a connu un succès international et a été traduit dans de nombreuses langues.

En plus de sa carrière littéraire, Márcio Souza a joué un rôle actif dans la promotion de la culture amazonienne. Il a été l'artisan de la réouverture de l'opéra de Manaus et a enseigné la littérature dans diverses universités américaines et européennes. Il était également membre de l'Académie amazonienne des lettres.

Il est décédé le 12 août 2024 à Manaus, laissant derrière lui un héritage littéraire et culturel significatif qui continue d'influencer la perception de l'Amazonie dans le monde.

Un extrait de l'ouvrage, contenant notamment la préface d'Érik Orsenna est proposé en fin d'article.

Crédits photo : DEZALB CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com