Rima Pipoyan, la nouvelle égérie de la danse arménienne

Chorégraphe, danseuse et metteuse en scène, Rima Pipoyan incarne l’avant-garde de la danse contemporaine en Arménie. Originaire d’Erevan, elle s’est imposée comme une figure incontournable du paysage artistique international, grâce à son style unique mêlant ballet classique, danse moderne et une profonde réflexion philosophique. À travers ses créations, elle explore des thématiques universelles telles que l’identité, la condition humaine, les relations sociales ou encore la mémoire collective, tout en s’inspirant des racines culturelles arméniennes.

Un fil rouge : les femmes

Artiste audacieuse et innovante, Rima Pipoyan transcende les frontières géographiques et artistiques. Ses spectacles, présentés dans de nombreux pays, témoignent de sa capacité à mêler tradition et modernité, à l’image de I am Nobody, who are You? ou encore Me, My non-Self and I. Mais Rima Pipoyan ne se contente pas de créer : elle enseigne, transmet et forme la nouvelle génération de danseurs en Arménie, contribuant à l’essor d’une scène chorégraphique dynamique et ambitieuse.

C’est cette vision et cet engagement qu’elle a récemment partagés à Paris, lors du festival Un Week-end à l’Est, dont elle était la marraine. Elle a ainsi présenté 4 travaux : deux chorégraphies de danse, séparées par la projection de deux courts-métrages. Le tout, pensé pour un spectacle sans interruption, avec un même fil rouge : les femmes.

L’émancipation racontée sur scène

Le public bien assis, la lumière se baisse et le rideau se lève : deux femmes débarquent sur scène, dans un nuage de fumée. Inspirée librement du roman Femmes qui courent avec les loups — Histoires et mythes de l’archétype de la femme sauvage, de Clarissa Pinkola Estés (traduit par Marie-France Girod, Le Livre de Poche), cette performance de 20 minutes explore l'origine des « femmes sauvages ». À travers la danse, elle s’approche au plus près d’un instinct primal, traduisant par le mouvement la complexité du lien entre la création et le créateur, jusqu’à l’instant où ce dernier doit se détacher de son œuvre.

Un élément extérieur, un bâton de bois, intervient dans l’échange entre les deux corps en mouvement. Tantôt objet de connexion, tantôt symbole de division ou de séparation, il s’intègre avec fluidité à la chorégraphie, soulignant la tension et l’équilibre entre union et rupture.

Interprétée avec puissance et authenticité par les danseuses Milena Ghazaryan et Natella Baghramyan, sur une bande sonore mêlant Ekkehard Ehlers, Grisha Lichtenberger et Henry Purcell, cette pièce contemporaine atteint une forme de symbiose, alliant force émotionnelle et précision artistique.

Bone, spectacle de Rima Pipoyan /ActuaLitté CC-By-SA 2.0

Yel, un court-métrage introspectif

Une belle entrée en matière qui donne le ton : le spectacle est audacieux, hautement contemporain, et laisse libre cours à l’interprétation. S’en sont suivis deux courts-métrages réalisés par Rima Pipoyan, Reek, film de danse environnementale qui traite du changement climatique en Arménie, et Yel, remarqué pour sa puissance.

La danse reste ici au cœur de l’expression artistique. Yel cherche à illustrer la lutte intérieure perpétuelle et les réactions face aux contradictions du monde extérieur. À travers la descente symbolique d’une colline, vêtue d’une robe noire à longue traîne, la danseuse incarne un affrontement avec ses propres incertitudes et le poids écrasant d’un fardeau intérieur.

Au cours de sa descente, des voix extérieures scandent « Yel » — « Lève-toi », mais elle continue de descendre, accablée par ses pensées. En elle, une autre femme apparaît : son « moi intérieur », symbole d’une liberté étouffée et d’un désir d’échapper à sa solitude. Ce court-métrage, à la fois chorégraphique et introspectif, évoque le dépassement de soi comme clé pour surmonter les dualités et atteindre une victoire intime.

La danse, un outil de transmission

La soirée s’est conclue sur une chorégraphie qui a profondément ému le public. Pour donner vie à Khali, Rima Pipoyan a réuni cinq jeunes danseuses de 18 ans, chacune drapée d’une couleur différente, pour traduire à travers le mouvement leur propre lien à l’Arménie.

Milena Barseghyan, Milena Ghazaryan, Natella Baghramyan, Tamara Ghevndyan et Greta Alavderdyan ont livré une performance d’une trentaine de minutes, construite autour d’un banc ingénieusement conçu pour se métamorphoser et remodeler l’espace scénique, créant un décor en constante évolution.

Rythmée et étonnante, Khali mêle une dynamique de groupe à une forte expression individuelle. Chaque danseuse, à travers une danse libératrice, a su transmettre une émotion sincère et un bout de sa propre vie. Un tonnerre d’applaudissements a envahi l’espace, suivi d’éloges et de grands « Bravos ! » lancés à tout va dans la salle, par un public conquis.

Crédits image : ActuaLitté / CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

