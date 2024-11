Pinar Selek : résister pour ne jamais devenir un rhinocéros

La Stambouliote, exilée en France depuis 2021, et qui a acquis la nationalité française en 2017, a publié ce texte en 2015 chez Liana Levi (avec une nouvelle édition en mars 2023). Elle y explore son rapport au génocide arménien, ainsi que les impacts de cet événement historique sur son identité.

Une histoire douloureuse

En tant que Turque, elle constate : le génocide arménien, qui a eu lieu il y a un siècle, demeure une part encore taboue de l'histoire de son pays de naissance. Et comme tout ce qui est refoulé, il revient comme une névrose qui tourmente les générations... Elle explore plus généralement sa relation à cet épisode historique, comme à la communauté qui en a été victime, faisant de son expérience un aliment pour nourrir une réflexion rigoureuse.

À travers des souvenirs et autres rencontres, Pinar Selek décrit le processus de formation de son identité en grandissant avec des slogans de supériorité nationale, en fréquentant des pairs marqués par la peur et le silence, en parcourant un Istanbul où les noms arméniens ont été effacés des devantures, et en s'engageant dans des mouvements d’extrême gauche, qui même eux, ont intégré le déni...

Elle constate que le racisme anti-arménien est toujours vivace au pays d'Erdogan : « Par exemple, lors d'attaques de mairies kurdes, on a justifié de destituer des maires en disant, "mais c'est seulement un Arménien", comme si c'était un argument valable... Plus généralement, la persécution des minorités en Turquie, comme les Alévis, est toujours vivace. »

Et de développer : « Ce n'est pas seulement l'œuvre de l'État, mais aussi de la population. Hannah Arendt définissait la banalité du mal à travers trois critères : le conformisme, l'absence de pensée et l'indifférence à autrui. Et j'ajouterais le désir de pouvoir chez chacun, instrumentalisé par l'État pour servir ses intérêts. »

Rencontre avec Pinar Selek, autour de son essai Parce qu’ils sont arméniens (Liana Levi, 2023) / ActuaLitté CC-By-SA 2.0

La joie de lutter

La Turque a été accusée à tort d’un attentat fictif en 1998, a été torturée, emprisonnée et acquittée quatre fois. Des verdicts qui ont, à chaque fois, été annulés... Une vie d'exil, dans laquelle elle s'est donnée pour mission de « rendre visible l'invisible de l'injustice, ce que redoutent le plus les puissants ».

Une trentaine d'années à étudier les mécanismes du pouvoir tyrannique, pour un constat, exprimé métaphoriquement : « Ils envoient des pesticides dans un champ de maïs pour tuer tout ce qui est vivant. Et je suis vivante. Je continue à m'exprimer, à les dénoncer, et ça les rend dingues. »

Un tempérament de révolte que l'on retrouve dès ses plus jeunes années. Elle raconte : « À 10 ans, je suis allée voir Rhinocéros d'Ionesco avec ma mère et ma sœur au théâtre. À la fin, je me suis écriée, "je ne veux pas devenir un rhinocéros". »

Dans cette pièce, les habitants d'une petite ville se transforment un à un en rhinocéros, métaphore de la montée du totalitarisme et de la perte d'individualité. Le Roumain y traite du conformisme, de la culture de masse, et de la résistance individuelle, symbolisée par le personnage de Bérenger.

D'abord le sentiment tripal de la jeunesse, puis la recherche universitaire : « Il ne suffit pas du courage, il faut comprendre les mécanismes des pouvoirs », avance Pinar Selek, qui entend donner des outils à ceux qui résistent partout dans le monde.

Toujours aussi engagée, notamment dans des causes féministes, LGBT+ et antimilitaristes, elle voit dans l'action une possibilité du bonheur : « Je ressens l’importance de transformer la douleur en réflexion et en action, sans jamais perdre la joie qui nourrit mes engagements. Je fais une différence entre la souffrance et le malheur : souffrir, c'est accepter que cela fasse partie du jeu, mais sans jamais renoncer. La joie, je la trouve dans l'action, dans cette capacité à transformer l'impuissance apprise en stratégie de résistance. »

Le dernier procès en date de Pınar Selek a eu lieu le 28 juin 2024. Une tribune avait été publiée à cette occasion, qui dénonçait cette instrumentalisation politique visant à faire taire les voix dissidentes. Les signataires ont appelé à la solidarité transnationale pour son acquittement définitif, défendant la justice, la liberté et l’égalité, face aux atteintes croissantes aux droits fondamentaux, notamment en Turquie.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com