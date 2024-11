Le cas David Zimmerman : dans le corps d'une autre

Dès la parution de L'Aimant en 2017, Lucas Harari s'est imposé comme un auteur de bande dessinée, particulièrement doué pour la mise en scène et les images puissantes. Pour ce projet, il collabore avec son frère, Arthur Harari, qui fait carrière dans le cinéma et a notamment co-écrit le formidable scénario, tout en finesse et subtilités, d'Anatomie d'une chute. La rencontre entre ces deux talents dans cet épais récit fait des merveilles

Un high concept qui percute

Difficile d'imaginer qu'aucun producteur de cinéma ne jette son dévolu sur les prémices fortes qui servent de colonne vertébrale à ce récit graphique. Un personnage qui se retrouve soudain dans un corps qui n'est pas le sien mais celui de la personne avec laquelle il a couché, c'est plus puissant que le réveil d'une adulte dans le corps d'une ado, vu et revu jusqu'à l'écœurement dans trop de longs-métrages.

Si la métempsychose ou le transfert de l'âme d'un corps à l'autre n'est pas à réellement parler une nouveauté, la voir ici concrétisée, matérialisée et validée, pendant le moment le plus intime qui soit, celui où un couple fait l'amour, au moment qu'on appelle parfois la Petite Mort, élargit le propos et laisse la place à de multiples interprétations et métaphores.

S'agit-il d'une forme de MST ? De reprogrammation génétique ? D'une sorte d'envoûtement ou d'emprise ? La force des scénaristes est d'avoir laissé les personnages seuls face au vertige qui les saisit, de les forcer à mener leur enquête depuis le corps de l'autre, dans lequel ils se retrouvent enfermés, pour le pire et le pire encore. C'est depuis ce lieu intime et étranger à la fois — ce corps qui n'est pas le leur — qu'ils doivent l'énigme au cœur de laquelle ils se retrouvent malgré eux.

Arthur Harari maîtrise les artifices du scénario de cinéma, il distille avec une habileté remarquable les informations, les retournements et ces moments terribles de détresse où les protagonistes sentent que leur destin est définitivement scellé.

Il y a de la tragédie dans ce Cas David Zimmerman, l'existentialisme n'est jamais loin, ni la réalité, cette vilaine bête, qui rappelle constamment à « David » qu'il n'est désormais plus lui-même et que sa silhouette de photographe raté est désormais interprétée par une autre. Déroutant, captivant, ce roman graphique happe littéralement les lecteurs.

Charles Burns à Paris

Parmi les nombreux atouts de cet épais volume (368 pages de grand format, ce n'est pas rien), il faut compter le dessin noir et bleuté de Lucas Harrari, sur lequel plane l'ombre de l'immense Charles Burns. On retrouve en effet le même goût pour les scènes nocturnes, le jeu des ombres et des reflets sur les silhouettes, mais ici ancrés dans le paysage parisien plutôt qu'Outre-Atlantique.

La forme des immeubles, des rues, des zones d'activités en proche banlieue, même les routes de campagne, tous les décors — particulièrement soignés d'ailleurs — évoquent les paysages urbains et péri-urbains de France, arrimant l'histoire, aussi fantastique et intrigante soit-elle, dans la réalité hexagonale contemporaine.

Le choix d'une déclinaison chromatique à partir de deux couleurs seulement (un bleu nuit et un rouge qui tire sur le bordeaux), loin d'appauvrir les planches, renforce encore cette impression de malaise constant, de désincarnation, qui taraude les personnages.

Et pourtant, au bout du compte, cette histoire qui tient à la fois de la fable et de l'anticipation dystopique — façon Black Mirror —, suscite chez les lecteurs des émotions fortes, troubles, sur des questions importantes. Qu'est-ce que l'attachement ? Le deuil ? La famille ? La personnalité et le genre ? Chacun y répondra à sa façon, mais nul n'en sortira indemne.

Un très joli cadeau à glisser sous le sapin...

Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com