Alma - Le vent se lève

La saga Alma de Timothée de Fombelle est une trilogie historique et romanesque qui a conquis plus de 176.000 lecteurs (donnée : Edistat). À travers ces trois aventures, elle transporte au XVIIIe siècle.

À travers les aventures d'Alma, une jeune fille vivant dans une vallée isolée d'Afrique, l'auteur mêle fiction et réalité pour aborder des thématiques universelles telles que la liberté, la famille et la résistance face à l'injustice. Lorsque son frère disparaît, Alma quitte son sanctuaire et découvre les horreurs de la traite négrière.

Avec une plume poétique et une narration palpitante, Timothée de Fombelle dresse un tableau poignant de cette période sombre de l’Histoire, tout en offrant un récit vibrant de courage et d'espoir. Alma est une fresque littéraire ambitieuse et sensible, qui allie humanité et aventure pour interroger la mémoire collective et la quête de justice.

Ouvrage à retrouver dans l'émission La Grande librairie du 27 novembre : Comment faire lire nos enfants ?, sur France 5 à 21h.