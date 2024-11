Dans Mon assassin, Daniel Pennac nous convie à une exploration intime de son processus créatif, en particulier autour du personnage de Pépère, l'antagoniste de Terminus Malaussène. L'auteur dévoile les sources d'inspiration réelles ayant nourri sa célèbre saga, mêlant habilement fiction et réalité.

L'histoire, à la fois intrigante et profondément introspective, débute lorsque le narrateur découvre qu'il est pris pour cible par un assassin. Avec son style inimitable mêlant suspense, humour et tendresse, Pennac déploie une réflexion sur la condition humaine et les aléas de la destinée.

Récit hybride, il oscille entre roman et essai, offre une réflexion profonde sur la genèse des personnages littéraires et le lien entre l'écrivain et ses créations. Au-delà de l'intrigue, le roman explore des thématiques universelles : les rencontres fortuites, les relations humaines et les failles de l'existence.

Fidèle à son talent de conteur, Pennac brouille les frontières entre réalité et fiction, créant une œuvre riche en émotions et en surprises.

Ouvrage à retrouver dans l'émission La Grande librairie du 27 novembre : Comment faire lire nos enfants ?, sur France 5 à 21h.