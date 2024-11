Roman d'anticipation signé Anne-Laure Bondoux, paru en 2018 (Bayard jeunesse), Le destin de Linus Hoppe se déroule dans une société futuriste où les individus sont classés en trois sphères selon leur intelligence et leur utilité sociale.

Le protagoniste, Linus Hoppe, est un adolescent de la première sphère qui remet en question ce système rigide. Refusant de se conformer à son destin prédéterminé, il entreprend un voyage initiatique pour découvrir la vérité sur les autres sphères et sur lui-même.

Ce roman aborde thèmes tels que la liberté, le déterminisme et la quête d'identité, offrant une réflexion profonde. La plume sensible de Bondoux offre une réflexion profonde sur sur la société et l'individu.

Ouvrage à retrouver dans l'émission La Grande librairie du 27 novembre : Comment faire lire nos enfants ?, sur France 5 à 21h.