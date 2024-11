Comment jouir de la lecture ?

Clémentine Beauvais propose ici une réflexion originale sur le plaisir de lire, explorant les différentes manières dont la lecture peut procurer du plaisir, allant au-delà de la simple consommation de textes.

À travers des anecdotes personnelles, des analyses littéraires et des observations sociologiques, Beauvais interroge notre rapport à la lecture et les multiples formes de jouissance qu'elle peut offrir. Elle aborde également les obstacles qui peuvent entraver ce plaisir et propose des pistes pour les surmonter.

Ce livre s'adresse à tous les amoureux des livres, ainsi qu'à ceux qui souhaitent redécouvrir le plaisir de lire sous un angle nouveau et stimulant.

Ouvrage à retrouver dans l'émission La Grande librairie du 27 novembre : Comment faire lire nos enfants ?, sur France 5 à 21h.