Francoeur - À nous la vie d'artiste !

Voici le premier tome de la série Francœur, coécrit par Marie-Aude Murail avec sa fille, Constance Robert-Murail. Publié en septembre aux éditions L'École des Loisirs, ce roman jeunesse raconte les aventures de Francœur, un jeune garçon passionné par le théâtre.

L'histoire suit Francœur alors qu'il intègre une troupe de théâtre amateur et découvre les joies et les défis de la scène. Le récit aborde des thèmes tels que l'amitié, la persévérance et la quête de soi, le tout avec l'humour et la sensibilité caractéristiques de Marie-Aude Murail.

Les lecteurs apprécieront la fraîcheur et l'authenticité des personnages, ainsi que la plongée dans l'univers théâtral. Ce premier tome promet une série riche en émotions et en rebondissements.

Ouvrage à retrouver dans l'émission La Grande librairie du 27 novembre : Comment faire lire nos enfants ?, sur France 5 à 21h.