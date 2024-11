L’auteure Susie Morgenstern et l’illustratrice Hélène Druvert célèbrent la curiosité, l’audace et la soif de découverte des enfants. Le monde est à toi, ou l’hymne aux possibles qui s’offrent…

À travers des textes inspirants et des illustrations poétiques, l’ouvrage invite les jeunes à explorer le monde qui les entoure, à rêver grand et à croire en leurs capacités. Les découpes et les jeux de lumière présents dans les illustrations ajoutent une dimension interactive et immersive à la lecture.

Ce livre est une ode à l’enfance et à l’émerveillement, encourageant les lecteurs à embrasser la diversité du monde et à poursuivre leurs passions avec enthousiasme.

Ouvrage à retrouver dans l'émission La Grande librairie du 27 novembre : Comment faire lire nos enfants ?, sur France 5 à 21h.