François Nawrocki entre au conseil d'administration de la Bpi

Entre les Jeux olympiques et paralympiques et le Sommet de la Francophonie, la langue française aura été particulièrement valorisée en 2024. Dans ce contexte, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, au Sénat, s'est penchée sur la francophonie et la politique qui l'accompagne, en pointant les pistes d'amélioration.