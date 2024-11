Missak Manouchian : de l’exil arménien au résistant panthéonisé

« Je n’ai pas l’habitude de parler de lui, je ne suis pas une spécialiste de la vie de Missak Manouchian », livre Hasmik Manouchian, arrière-petite-nièce du militant, face à une salle attentive à la Maison de la Poésie. Une table, deux sièges, et une discussion animée par Ariane Chemin, journaliste au Monde et essayiste : voilà le cocktail pensé pour une rencontre en toute simplicité.

Une mémoire transmise par la parole

C’est dans une ambiance tamisée et silencieuse que les deux femmes ont évoqué la mémoire de Missak Manouchian, récemment panthéonisé, et sa vie de résistant immigré de la Seconde Guerre mondiale. Survivant du génocide arménien, poète devenu résistant, il portait dans ses silences et ses luttes toute la douleur d’un peuple.

La découverte récente d’une dizaine de carnets manuscrits, retrouvés en mai 2023 au Musée Tcharents d’Erevan, ouvre une fenêtre inattendue sur sa jeunesse et ses pensées. « Nous n’avions ni photos ni documents, seulement des récits transmis oralement. Ces carnets nous offrent une clé pour comprendre son histoire », murmure Hasmik.

« Une date erronée gravée sur le Panthéon »

Encore inédits, les carnets de Missak Manouchian ont toutefois été présentés dans le cadre de l’exposition Vivre à en mourir, dédiée aux résistants immigrés de la Seconde Guerre mondiale, au sein de la crypte du Panthéon. Hasmik Manouchian, arrière-petite-nièce du poète, a pu y accéder grâce à sa maîtrise de l’arménien, acquise au fil des 15 années passées sur les terres de ses ancêtres. C’est ainsi qu’elle découvre, presque par hasard, les véritables dates de naissance de Missak, inscrites dans sa langue natale.

« Il avait vieilli son âge pour pouvoir travailler à Paris », explique-t-elle, avant de détailler : « Jusqu’à maintenant, nous pensions qu’il était né en 1906 et qu’il avait 37 ans à sa mort. Mais ses carnets révèlent qu’il est en réalité né en 1909, ce qui le rajeunit de trois ans au moment de son exécution. » Hasmik Manouchian, souriante, souligne la conclusion inattendue de cette révélation : la date gravée sur le Panthéon est erronée. « Cela fait partie de la légende », glisse la journaliste à ses côtés, avec une pointe d’ironie.

Une famille séparée par la mort

Cette découverte offre surtout une précieuse opportunité d’explorer la jeunesse de Missak Manouchian, marquée par des tragédies successives. « Son père a péri lors de la résistance arménienne, et sa mère est morte d’épuisement et de famine pendant les déportations », confie Hasmik Manouchian. Elle précise : « Ils avaient une sœur, mais ils en ont perdu toute trace durant le génocide. Nous ignorons si elle a survécu ou non, et son nom reste inconnu. »

Après une période d’errance, les trois frères sont finalement placés dans différents orphelinats. « Missak est envoyé au Liban, accompagné de son frère aîné, Garabed. C’est là qu’il apprend le français », relate-t-elle. Garabed sera le premier à rejoindre la France via le port de Marseille, en 1924. Il est bientôt rejoint par Missak, et, ensemble, ils parviennent à faire venir leur dernier frère en 1925.

Cette réunion marque une brève période de bonheur, en 1926, décrite avec émotion dans les carnets de Missak. « Ils étaient enfin réunis et avaient trouvé un bon emploi », raconte Hasmik. Mais la crise économique survient, entraînant la perte de leur travail. En parallèle, la santé de Garabed se dégrade, et il succombe à la maladie en février 1927. Cette disparition bouleverse profondément la fratrie, dont l’unité reposait en grande partie sur la figure de cet aîné.

Le début de son travail satirique

« À partir de là, les carnets de Missak prennent une tournure plus introspective, passant d’un simple agenda à des réflexions philosophiques », remarque Hasmik Manouchian. « C’est beau, mais profondément mélancolique. On sent une lutte intérieure constante et une grande préoccupation pour l’argent. »

Dans cette période de tourment, l'écrivain décroche un emploi comme modèle pour peintres. « C’était un bel homme, avec un visage marquant. Mais, pour lui, ce travail était une perte de temps, car il ne pouvait pas écrire », dévoile son arrière-petite-nièce. Toutefois, fidèle à son esprit vif, il transforme cette contrainte en opportunité. « Il s’est dit : si les peintres me scrutent, alors moi aussi je vais les observer. C’est ainsi qu’il a produit un impressionnant travail de satire, dessinant des portraits satiriques des artistes qu’il côtoyait. »

Le vélo, symbole de justice

Peu après, l'auteur découvre qu’il est donneur universel de sang, ce qui lui permet d’obtenir un revenu régulier. Un soulagement financier qui, selon Hasmik Manouchian, « lui offre enfin la possibilité de se consacrer à ses véritables passions : l’écriture et la résistance. C’est ainsi qu’est né l’homme dont la France honore aujourd’hui la mémoire. »

Les carnets récemment retrouvés regorgent également d’anecdotes révélatrices de sa personnalité et de son sens de l’honneur. « Je me souviens d’un passage où il raconte le vol de son vélo à Paris, alors qu’il était allé à La Poste. Cet incident l’a profondément marqué », raconte Hasmik.

Cet événement anodin inspire pourtant une règle cruciale dans son engagement résistant : lorsque lui ou ses compagnons empruntaient un vélo pour fuir la police, ils devaient toujours indiquer au propriétaire un lieu de rendez-vous pour le récupérer. Une anecdote simple, mais qui illustre son caractère.

