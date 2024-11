Revalorisation du SMIC : en librairie, les salaires des employés se tassent

Quelle valeur pour le travail, dans les librairies françaises ? Depuis le 1er novembre dernier, le salaire minimum interprofessionnel de croissance a été « revalorisé » de 2 %, portant son montant net à 1426,30 €, pour un montant horaire net à 9,40 €. Cette hausse anticipée signifie également que ce Smic ne sera pas valorisé le 1er janvier 2025, comme cela aurait dû être le cas.

« Ce relèvement anticipé de 2 % résulte de l'application de la formule du calcul de la revalorisation annuelle du SMIC, telle qu'elle est réalisée en fin d'année, au vu des prévisions actuelles d'évolution des prix à la consommation et du salaire horaire des ouvriers et des employés » expliquait le décret pris par le président de la République en octobre dernier.

Cette hausse anticipée intervient normalement lorsque l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour les 20 % des ménages les plus modestes a augmenté d'au moins 2 % par rapport à celui en vigueur lors du dernier calcul du Smic. En août 2024, cet IPC avait augmenté de 1,9 % par rapport à novembre 2023, approchant donc du niveau de revalorisation.

Quelques miettes...

Le gouvernement Barnier a malgré tout choisi d'anticiper la revalorisation : « Est-ce que ça réglera tous les problèmes de pouvoir d’achat ? Personne n’est en train de le dire. Est-ce que c’est un geste significatif pour dire : des salaires plus décents, une rémunération plus juste pour ceux qui travaillent ? Oui, et je crois que c’est un signal extrêmement important qui est envoyé », se félicitait Antoine Armand, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie sur RTL, début octobre.

Rappelons que la France compte 5,1 millions de pauvres si l’on fixe le seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian et 9,1 millions si l’on utilise le seuil de 60 %, d'après les données de l'Insee, qui mesure aussi l'IPC, par ailleurs. Dans le premier cas, le taux de pauvreté est de 8,1 % et, dans le second, de 14,4 % : à titre de comparaison, le taux était de 2,8 % au seuil de 40 % du niveau de vie médian (le seuil de grande pauvreté), 6,7 % au seuil de 50 % et de 12,5 % au seuil de 60 % en 2004, rappelle l'Observatoire des inégalités.

À l'inverse, le patrimoine cumulé par les 500 plus gros propriétaires d’entreprises et leur famille a été multiplié par 9,4 (+ 844 %) entre 2003 et 2023, note ce même Observatoire. Et, cette fois, le taux d'inflation sur la période (+ 39 %) est largement dépassé...

Les employés à la même enseigne

Du côté des librairies, cette hausse du Smic ne va pas sans conséquences négatives dans la grille des salaires minimums de branche, pour la catégorie des employés.

Si les salaires des 3 premiers niveaux de cette grille augmentent pour rester dans la légalité et atteindre 1801,80 € brut, les salaires des 2 niveaux suivants ne sont pas revalorisés, pour leur part. Un tassement des rémunérations s'observe donc, au désavantage de toute la catégorie. Ainsi, évoluer en tant que vendeur ou comptable, au sein d'une librairie, ne changera pas le salaire obtenu, ou si peu.

Grille des salaires pour la branche Librairie, mise à disposition par le Syndicat de la librairie française

Au mieux, la différence de salaire s'élèvera à 70 € environ, pour un employé qui gravit les échelons au sein de son lieu de travail. À l'inverse, les hausses de salaire d'un niveau à l'autre, pour les agents de maitrise et les cadres, s'avèrent toujours plus intéressantes, de l'ordre de plusieurs centaines d'euros.

Notons également la hausse des salaires bruts minimums pour les apprentis, pour un temps plein (151,67 heures par mois).

(source Syndicat de la librairie française)

Le déficit d'attractivité de la librairie risque de se creuser un peu plus, avec cette revalorisation partielle des salaires et l'écrasement de la grille des employés. « Le métier de libraire est donc très attractif, encore plus que par le passé », indiquait dans nos colonnes Anne Martelle, présidente du SLF et directrice générale de la Librairie Martelle (Amiens).

Elle poursuivait cependant : « La difficulté, c’est de garder ces jeunes sur la durée alors que les salaires auxquels ils peuvent prétendre ailleurs sont plus élevés. C’est pour cela que nous expliquons à nos partenaires professionnels et aux pouvoirs publics qu’il faut impérativement mettre en œuvre des mesures permettant aux librairies de revaloriser le niveau des rémunérations afin de ne pas perdre nos talents. »

Le SLF assure en effet que les marges des commerces du livre sont trop réduites pour dégager de quoi rémunérer correctement les travailleurs du secteur, et réclame aux partenaires un meilleur partage de la valeur. « La relation commerciale entre les libraires et leurs fournisseurs est déséquilibrée. Elle l’est structurellement et la concentration ne peut que l’aggraver », soulignait encore Anne Martelle, tandis que le syndicat patronal exige de meilleures remises sur les ouvrages de la part des éditeurs.

Photographie : dans la librairie Durance, à Nantes (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com