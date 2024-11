Jean-Philippe Mochon devient président du CSPLA

Créé en 2000, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) « est chargé de conseiller le ministre […] de la Culture en matière de propriété littéraire et artistique ». Il exerce ainsi une influence directe sur les choix de la rue de Valois, puisqu'il émet des recommandations et propositions sur toutes les questions liées au droit d'auteur.

Il réunit une centaine de membres, parmi lesquels des représentants de différentes administrations, des personnalités qualifiées, des représentants d'établissements publics et enfin plusieurs dizaines de titulaires et suppléants liés aux professionnels et aux organisations des secteurs concernés, des auteurs aux éditeurs, en passant par les fournisseurs d'accès internet, les éditeurs de services en ligne ou encore les consommateurs.

On y trouve, pour le secteur du livre, deux représentants du Syndicat national de l'édition, ainsi qu'un certain nombre de représentants des auteurs. Cependant, ces derniers sont surtout des organismes de gestion collective, 7 au total (CFC, Sacem, SACD, Scam, ADAGP, SOFIA, SAIF), contre seulement 4 organisations d'auteurs, à savoir la Société des gens de lettres (SGDL), le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC) et l'Union nationale des auteurs et compositeurs (UNAC).

Récemment, le CSPLA s'est exprimé sur les assistants vocaux, les faux artistiques ou encore la science ouverte et le droit d'auteur.

Médiateur et président

Par un arrêté du 14 novembre, le ministre de la Justice et la ministre de la Culture nomment Jean-Philippe Mochon, membre du Conseil d’État, président du CSPLA pour une durée de 3 ans.

Membre du Conseil d’État depuis 1998, assesseur à la section du contentieux, Jean-Philippe Mochon était déjà membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Entre 2010 et 2015, en tant que chef du service des affaires juridiques et internationales du ministère de la Culture, il prépare la loi relative à la liberté de création (2016).

À LIRE - Amazon et les frais de port du livre : l'analyse du Médiateur attendue en janvier

Familier des secteurs du livre et de la musique, il a notamment planché sur l'interopérabilité du livre numérique et la diffusion de musique enregistrée sur les radios en ligne. En 2020, il dirige la rédaction d'un rapport de mission consacré à l'application du droit d'auteur sur les plateformes de partage, et devient médiateur du livre cette même année, et a été renouvelé dans un second mandat en octobre 2023.

Rappelons que le médiateur du livre, créé par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, intervient dans tous les litiges portant sur l’application des lois relatives au prix du livre, imprimé ou numérique, et dans les différends concernant l’activité éditoriale des éditeurs publics.

Jean-Philippe Mochon succède à Olivier Japiot, en poste depuis 2018.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com