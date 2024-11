#BDBOUM2024 – Le Partage des Mondes d'Olivier Grenson est une œuvre magistrale qui mêle habilement réalité historique et imaginaire poétique. Situé en septembre 1940, en plein Blitz londonien, le récit suit Isaac, un jardinier retraité ayant perdu sa femme Eva lors des bombardements. Sa rencontre fortuite avec Mary, une fillette évacuée séparée de sa famille, devient le point de départ d'une relation profonde où l'imaginaire sert de refuge face à l'horreur de la guerre.

Grenson dépeint avec une grande sensibilité le quotidien des Londoniens sous les bombes, tout en introduisant un conte enchâssé, L'Histoire de l'arbre aux mille couleurs, qu'Isaac invente pour distraire Mary. Cette narration double offre un contraste saisissant entre la grisaille du conflit et la vivacité de l'imaginaire, soulignant le pouvoir salvateur de la fiction.

Le dessin de Grenson, réalisé en couleurs directes aux crayons et à l'acrylique, renforce cette dualité. Les scènes de guerre sont dominées par des teintes sombres, tandis que les séquences oniriques éclatent de couleurs chatoyantes, symbolisant l'évasion et l'espoir. Cette maîtrise graphique est saluée par la critique, notamment par Auracan, qui souligne la "fort belle manière" dont l'auteur traite cette rencontre touchante.

Au-delà de la dimension esthétique, Le Partage des Mondes interroge sur la résilience humaine et la capacité à trouver du sens et de la beauté même dans les moments les plus sombres. L'œuvre est ainsi perçue comme un "concentré d’émotions et de rêverie" par La Ribambulle, qui la qualifie de "merveille".

Voici une BD profonde et émouvante, où l'art du récit et du dessin se conjuguent pour offrir une réflexion poignante sur l'humanité en temps de guerre.

