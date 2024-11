Olivier Grenson : Évasions, ou l'anti-cage aux oiseaux

Après Niklos Koda, avec Jean Dufaux – série aux frontières du réel et du fantastique –, Olivier Grenson opère un tournant dans sa carrière en adoptant la couleur directe avec ses ouvrages, La Femme accident, La Douceur de l'enfer ou La Fée assassine. Son dernier album Le Partage des Mondes, mêle des situations réelles avec l’imaginaire dans de splendides pages à l’aquarelle.

De la magie, dans toutes les pages

« Après avoir passé plus de quinze ans sur Niklos Koda, une série en épisodes, je préfère désormais travailler sur un livre dont le lecteur aura toute l’histoire en un seul volume. Mais surtout, j’aime l’idée d’avoir la liberté de la pagination, de travailler sur le rythme des chapitres et sur la longueur », explique Olivier Grenson.

« À la lecture, je pense que les émotions se dévoilent différemment. J’ai passé trois ans immergé dans ce récit sans être coupé dans mon élan. »

S’il pensait effectivement dépasser les 150 pages, l’auteur n’avait en revanche pas prévu de passer la barre des 200 ! Dès le départ, Olivier Grenson envisageait de travailler sur des récits croisés, de mêler plusieurs strates narratives, de jouer à la fois sur l’Histoire, le conte, et les rêves de Mary, lui permettant de s’exprimer graphiquement de façons différentes.

« C’était une manière de me réinventer, d’aller plus loin, de me mettre en danger. Les pages réalistes sont plongées dans des teintes grisâtres. Il y a déjà le brouillard de Londres, les poussières des usines, et désormais celles des bombardements. Tout est gris. Donc quand les personnages partent dans l’imaginaire, c’est plein de couleurs. C’est à l’opposé de ce qu’ils voient au quotidien. »

MICHRONIQUE – Le partage des mondes

Réalisant le trait au crayon, il applique sur son dessin des lavis d’aquarelle et d’encre, avant de passer à la mise en couleur directe aux crayons de couleur et parfois à l’acrylique.

« J’ai tenté de donner une vibration au dessin, d’aller vers quelque chose de quasi pictural. J’ai aussi cherché à faire ressortir une dimension sonore dans l’album, qui commence d’ailleurs avec le bruit des sirènes. J’essaye de faire en sorte que le dessin exprime ce son. Si d’aucuns se demandent parfois si l’on rêve en couleur ou en noir et blanc, dans le cas de Mary et d’Isaac le doute n’est pas permis ! »

Dans l'antre d'Olivier Grenson

Olivier Grenson, né le 27 mai 1962 à Charleroi, est un auteur de bande dessinée belge dont la carrière est marquée par une évolution constante et une exploration de divers genres narratifs.

Fils d’un ingénieur et d’une peintre, Grenson manifeste dès l’âge de dix ans une passion pour la bande dessinée, nourrie par la lecture de Tintin et Lucky Luke. Il suit des études scientifiques avant de se tourner vers le cinéma d’animation à l’École de Recherche Graphique de Bruxelles (ERG) de 1981 à 1985. Parallèlement, il fréquente l’atelier d’Eddy Paape, qui l’introduit au Journal de Tintin en 1983.

Ses débuts professionnels se concrétisent avec la série humoristique Aldose et Glucose, publiée dans Tintin de 1984 à 1986. Il réalise ensuite ses premières histoires réalistes sur des scénarios des sœurs Rahir. En 1989, il collabore avec Patrick Chaboud sur la série Jack et Lola pour la revue Circus.

La reconnaissance arrive avec la série Carland Cross, créée en 1990 avec le scénariste Michel Oleffe. Cette série fantastique, publiée aux Éditions Claude Lefrancq, est adaptée en une série animée de 26 épisodes diffusée sur Canal+ en 1996.

En 1999, Grenson s’associe à Jean Dufaux pour créer Niklos Koda, une série de thrillers ésotériques publiée chez Le Lombard. Le premier cycle de dix albums s’achève en 2008, consolidant la réputation de Grenson dans le neuvième art.

Explorant de nouvelles techniques, il réalise en 2008 La Femme accident en couleur directe, sur un scénario de Denis Lapière, dans la collection Aire Libre de Dupuis. Il poursuit cette démarche en tant qu’auteur complet avec le diptyque La Douceur de l’enfer, publié en 2011 et 2012 dans la collection Signé du Lombard.

En 2021, il collabore avec Sylvie Roge sur La Fée assassine, un roman graphique publié chez Le Lombard. En 2024, il signe Le Partage des Mondes, un one-shot qui témoigne de sa capacité à renouveler son art et à aborder des thématiques variées.

Parallèlement à sa carrière d’auteur, Olivier Grenson enseigne le dessin et la bande dessinée à l’ERG depuis 1988, partageant ainsi son expérience et sa passion avec de nouvelles générations d’artistes.

