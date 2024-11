Record de piratage pour le livre de Jordan Bardella ?

Après une première semaine à près de 23.000 ventes, la deuxième dépasse les 36.600 (donnée : Edistat) pour Ce que je cherche. Le livre que signe le président du Rassemblement national dépasse en effet les ventes du prix Goncourt 2024 sur la semaine 46 (11-17 novembre) — un fait suffisamment rare pour être souligné.

Pas faute, pour Kamel Daoud, de surfer sur une polémique qui fait les affaires des éditions Gallimard, au détriment, semblerait-il, d’une jeune femme algérienne, spoliée de son histoire personnelle. Houris réalise bien 35.628 ventes sur cette semaine 47 : pas assez toutefois pour dépasser celle du jeune politicien de 29 ans.

Ce que je cherche est le premier ouvrage de Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN) et député au Parlement européen. Publié en novembre 2024 aux éditions Fayard, ce livre autobiographique retrace le parcours personnel et politique de l'auteur, depuis son enfance à Drancy, en Seine-Saint-Denis, jusqu'à son ascension au sein du RN.

Plus encore : il s'agit du premier livre qu'un haut gradé dans feu le Front national publie, depuis nombre d'années : comme l'avait relevé ActuaLitté, Marine Le Pen était devenue orpheline d'éditeur à compter de 2016. Le dernier titre du FN fut donc Pour que vive la France. Mais il aura fallu attendre la transition FN, RN pour que Bardella, figure médiatique, retrouve le chemin des librairies.

Ou presque : selon notre partenaire Edistat, les ventes s’effectuent pour l’heure à 16 % en librairies, contre 23 % dans les grandes surfaces alimentaires. Soit une popularité qui se retrouve de manière écrasante dans les grandes surfaces spécialisées — les enseignes du type Fnac, Cultura, Centres Leclerc et autres.

Je me cherche, donc je suis

Né dans une famille d’origine italienne, Bardella évoque ses racines modestes et son engagement précoce en politique, dès l’âge de 16 ans. Il partage ses réflexions sur l’identité française, la souveraineté nationale et les défis contemporains auxquels la France est confrontée. L’auteur plaide pour une alliance entre les classes populaires et une partie de la bourgeoisie conservatrice, s’inspirant de la stratégie qui a conduit Giorgia Meloni au pouvoir en Italie.

Le livre a suscité des réactions variées. Au sein du RN, il est perçu comme un manifeste visant à renforcer l’unité des droites françaises. Cependant, certains observateurs estiment que cette position remet en question la stratégie « ni gauche ni droite » historiquement défendue par le parti. Et le titre profite lui aussi de sa polémique, avec le refus d'affichage publicitaire de la régie Médiatransports, contre qui Fayard a finalement porté plainte.

Et moi je te trouve...

Reste que sur le plan commercial, la réussite s’en vient, et plus d’un tiers des ouvrages imprimés ont trouvé preneur. Mais ce qu’il convient de souligner, c’est que le piratage de ces Mémoires est à l’aune de la réussite marchande. On attendra encore de connaître l’avance sur droits versée pour évaluer la réussite commerciale globale pour l’éditeur.

Prenant pour référence l’une des plateformes d’offre pirate les plus consultées pour ses titres francophones, ActuaLitté constate que l’engouement pour Bardella ne pousse pas tout le monde à acheter l’ouvrage. Depuis le 12 novembre que le titre est proposé en version numérique — mais illégale : ne le piratez pas, même si l’on n’a pas de conseils à vous donner, vous êtes adultes, ou presque, et responsables – les sollicitations affluent.

On compte en effet plus de 84.420 consultations et potentiellement téléchargement pirates du livre. La démarche à suivre pour se procurer le fichier EPUB n’étant pas des plus complexes, on peut raisonnablement estimer qu’au moins 50 % des consultations ont conduit à un download. Mais très probablement plus.

Pour l’heure, la maison Fayard n’a rien communiqué concernant les ventes numériques légales. Considérons cependant qu’il ne s’agit là que d’une seule plateforme affichant ses chiffres de consultation : à cette heure, si 59.611 versions papier à 22,90 € ont été achetées, il est certain que les téléchargements pirates représentent au moins deux fois ce volume.

