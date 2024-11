Les drôles de petites bêtes d'Antoon Krings, “rester en état d’enfance”

« Quand j'étais enfant, je pouvais rester des heures à suivre des yeux le manège des petites bêtes, à observer leurs façons de communiquer entre elles ou d'aller d'un point à un autre. Pour moi, dessiner, c'est retrouver ce jardin merveilleux, ces vies minuscules : un monde d'une autre dimension comme les enfants s'en inventent », explique Antoon Krings.

Antoon Krings est né en 1962, d’un père belge et d’une mère française. Il grandit à Douai, mais ses racines plongent plus loin, au nord de l’Europe, le reliant déjà à l’univers du conte. Une enfance préservée où il lit les classiques de la littérature anglo-saxonne et dessine ce qu’il observe dans le jardin de ses parents ou celui de ses grands-parents, en Belgique.

Après des études d’arts graphiques à l’École Penninghen, il fait ses premiers pas dans le secteur de la mode et du textile. Avant de se lancer dans l’écriture et l’illustration. Il signe alors ses premiers albums à l’École des loisirs, où il crée le personnage de Norbert, qui sera acheté par Hyperion, la maison d’édition de Disney.

Antoon Krings aime à se souvenir de ses jeux d’enfant dans le jardin de la maison familiale du nord de la France, où chaque écorce, chaque pétale de fleur, chaque brin d’herbe apparaissait comme une invitation ludique à exciter chacun de ses sens.

« Mon père était ingénieur textile chez Le Bourget, où il a rencontré ma mère. À la maison, j’ai eu la chance d’être encouragé très tôt dans la pratique artistique, qui était valorisée. »

L’artiste est avant tout un citadin qui cultive précieusement son jardin imaginaire. Il met en scène avec talent depuis trente ans ses « petites bêtes » aux prénoms parfois joliment désuets et aux aventures épiques et poétiques. Un théâtre de la nature éclos au milieu des années 1990 lorsque, à l’invitation de l’éditrice Colline Faure-Poirée, il rejoint Gallimard Jeunesse Giboulées.

Mireille l’abeille, la première petite bête, sera donc rejointe par 72 autres à ce jour, de Léon le bourdon à Elia le tamia... Se rêvait-il un tel destin, lui ce natif de Fourmies (difficile d’imaginer coïncidence plus malicieuse et improbable) où, désormais, une médiathèque porte son nom ?

« J’avais conceptualisé l’idée des insectes personnages, mais sans savoir si l’aventure durerait dans le temps. Je ne savais pas, par exemple, que j’emploierais systématiquement une rime dans le titre. »

Une autre vie possible

Dans une vie parallèle, Antoon Krings aurait pu être botaniste ou entomologiste « comme Beatrix Potter qui rêvait de le devenir, mais ne l’a jamais pu, en raison de sa condition de femme ». Il se documente pour chacun de ses albums, piochant dans sa bibliothèque parmi les livres de Buffon, Maeterlinck ou Genevoix : « J’essaie de ne pas trahir les animaux. C’est pour cela que je passe du temps à étudier les planches naturalistes qui m’ont toujours passionné. »

Esthète et collectionneur, l’artiste dirige l’orchestre de ses petites bêtes avec toujours autant de curiosité et de fascination.

« Au début, mes dessins étaient plus impressionnistes, plus colorés, j’ai évolué vers quelque chose de plus réaliste, sans jamais être photographique, mais avec plus de nuances. Et je dois reconnaître que je me verrais bien faire ça toute ma vie. »

Une façon « de rester en état d’enfance ». Et peut-être le secret de son incroyable succès.

« Mon jardin imaginaire recèle tant de secrets, d’histoires à raconter, que je ne cesse de m’y poser, avec ma plume et mes pinceaux. »

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - la scénographie a été conçue et réalisée par Jean Charles Enriquez et le CDSAE, en collaboration avec les équipes de Gallimard jeunesse et de bdBOUM.

DOSSIER - Du 22 au 24 novembre, BD BOUM s'installe à Blois

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com